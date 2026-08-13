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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى حجاج يشعل صيف 2026 بـ قاعد على نار وأول كليب كرتوني.. صور وفيديو

مصطفي حجاج وهاني محروس
مصطفي حجاج وهاني محروس
محمد زاهر   -  
باسنتي ناجي

أطلق النجم مصطفى حجاج أولى أغنيات ألبومه الجديد "قاعد على نار"، معلنا بداية مرحلة فنية متجددة بعد تجديد تعاقده مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس في خطوة تعكس شراكة إبداعية مستمرة منذ سنوات.

مصطفي حجاج 

"قاعد على نار"  من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتسجيل وميكس وماستر هاني محروس.

وتقدم "قاعد على نار" لونا موسيقيا جديدًا يمزج بين الطاقة الشبابية الحالية لهوية حجاج، وبين اللون الصوتي الذي ارتبط به جمهوره.

ولأول مرة في مسيرته، صدر الكليب بالكامل بتقنية الكرتون، من إخراج Aik في تجربة بصرية جريئة منحت العمل طابعًا استعراضيًا عصريا يواكب إيقاع الأغنية السريع، ويعزز فرص انتشارها الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى لطرحها.

وعلق المنتج والمهندس الصوتي هاني محروس على العمل قائلاً:

"قاعد على نار من أقرب الأغاني إلى قلبي، وأشعر أنها ستنال إعجاب الجمهور وتحظى بدعمهم كما تعودنا .. لا نجاح يكتمل بدونهم .. مبروك لكل صناع العمل الأكفاء، ولأبنائي وإخوتي الموهوبين".

وتعد "قاعد على نار" الشرارة الأولى لألبوم مصطفى حجاج الذي يحمل الاسم ذاته، والمقرر طرح أغانيه تباعا وعلى فترات متقاربة خلال الفترة المقبلة.

ويضم الألبوم نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، منهم عزيز الشافعي، تامر حسين، محمد يحيى، مصطفى حدوتة، وسام عبد المنعم، حسين خالد، كريم الصباغ، إلى جانب مفاجآت فنية سيتم الكشف عنها قريبًا بمشاركة عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

وعلى صعيد الحفلات، يواصل حجاج حضوره القوي في صيف 2026، بعد إحيائه سلسلة حفلات ناجحة ضمن فعاليات "العلمين الجديدة" بحضور جماهيري كثيف.

 كما يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن جولته الصيفية.

مصطفي حجاج نجوم الفن الفنان مصطفي

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