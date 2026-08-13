مش بالباروكة ولا الغمازات.. ميرهان حسين تفتح النار على ممثلة بسبب تقليدها

لفتت الفنانة ميرهان حسين أنظار متابعيها، بعد توجيهها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، تحدثت خلالها عن ممثلة قالت إنها تقلدها في الشكل بشكل كبير.

وكتبت ميرهان حسين: «ممثلة بتقلدني شكلا جدا فكراني مش واخدة بالي، أنا ماكنتش واخدة بالي بس قالولي كتير».

وأضافت: «مش بالباروكة حبيبتي ولا الغمازات، ولذيذ إنك واخدة شكلي وأنا هادية وفي حالي أوي أوي أوي بزيادة، بس بزيادة أوي».

وأثارت كلمات ميرهان حسين فضول جمهورها، خاصة أنها لم تكشف بشكل مباشر عن اسم الفنانة التي تقصدها، لتتوالى التعليقات والتكهنات حول هوية الممثلة التي وجهت إليها رسالتها.

مسلسل «درش».. آخر أعمال ميرهان حسين الفنية

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين الفنية مسلسل «درش»، بطولة الفنان مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وطارق النهري، ومحمد علي رزق، وعايدة رياض، ورياض الخولي، وغادة طلعت، والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج أحمد خالد أمين.