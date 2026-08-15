اشتراطات حج الجمعيات الأهلية 2027 وموعد التقديم

مع اقتراب موسم الحج، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم أمام أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1448هـ – 2027م.

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وذلك اعتبارا من الثلاثاء 18 أغسطس 2026 وحتى الاثنين 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء الموعد المحدد.

ويأتي التقديم وفق مجموعة من الضوابط التي حددتها الوزارة، تشمل شروطا خاصة بالمتقدم، وأخرى تتعلق بالجمعية أو المؤسسة الأهلية، إلى جانب ضوابط صحية تهدف إلى الحفاظ على سلامة الحجاج خلال أداء المناسك.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2027

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط للراغبين في التقديم، أبرزها:

ألا يكون قد أدى فريضة الحج من قبل طوال حياته.

أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجمعية الأهلية ومسددا الاشتراك السنوي، أو من أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين بالنسبة للمؤسسات الأهلية.

ألا يكون قد تقدم لأداء الحج من خلال جهة أو مسار آخر.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

ألا يقل عمره عن 21 عاما في 28 يناير 2027، ويستثنى مرافق أحد الوالدين من شرط السن على ألا يقل عمره عن 18 عاما.

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شروط الجمعيات والمؤسسات الأهلية

يشترط لقبول طلبات أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تكون الجهة مقيدة قبل 1 يوليو 2026، وألا تكون هناك دعاوى قضائية من الجهة الإدارية لحل الجمعية أو المؤسسة أو مجلس أمنائها، أو إحالتها إلى النيابة العامة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عاما، وفق الضوابط المنظمة لموسم حج الجمعيات الأهلية 2027.

مرافق لكبار السن وذوي الإعاقة

يشترط وجود مرافق للمتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما، على أن يتم احتساب السن في 28 يناير 2027.

كما يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لبعض أصحاب الإعاقات الحركية والبصرية الذين تستدعي حالتهم الصحية وجود مرافق، وفقا للتقرير الطبي الصادر من المستشفيات المعتمدة.

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الحالات الصحية الممنوعة من التقديم

وضعت وزارة التضامن، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضوابط صحية لاستبعاد الحالات الأكثر عرضة للمخاطر أثناء أداء المناسك، ومن أبرزها:

مرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.

السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحالات الحمل عالية الخطورة.

الأمراض النفسية أو العقلية المؤثرة في الإدراك، ومرضى الزهايمر.

حالات الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

الأمراض المعدية النشطة التي تمثل خطرا على الصحة العامة خلال التجمعات، ومنها السل الرئوي المفتوح وبعض الحميات النزفية.

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي.

حالات تليف الرئة والسمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الحالات المتقدمة من تليف الكبد.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عملية التقديم واختيار الحجاج وفق الشروط المعلنة، مع مراعاة قدرتهم الصحية على أداء المناسك بأمان.