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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس إندونيسيا يرسل 50 ألف طرد مساعدات للمتضررين من زلزال إيست نوسا تينجارا

رئيس إندونيسيا
رئيس إندونيسيا
القسم الخارجي

أرسل الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، السبت، 50 ألف طرد من المساعدات الأساسية إلى السكان المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب إقليم إيست نوسا تينجارا، في إطار استجابة حكومية عاجلة لتداعيات الكارثة.

وقال سكرتير مجلس الوزراء تيدي إندرا فيجايا، في بيان صحفي صدر بالعاصمة جاكرتا، إن المساعدات الرئاسية أُرسلت إلى مدينة ماوميري لتوزيعها على المجتمعات الأكثر تضرراً من الزلزال، موضحاً أن الشحنات تتضمن احتياجات أساسية للسكان.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا» عن فيجايا قوله إن ما لا يقل عن 50 ألف طرد جرى تجهيزها وإرسالها إلى ماوميري، بهدف دعم المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم في أعقاب الزلزال.

وفي إطار متابعة جهود الإغاثة ميدانياً، وجّه الرئيس سوبيانتو عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين بالتوجه مباشرة إلى المناطق المتضررة، للوقوف على حجم الأضرار وتنسيق عمليات الاستجابة والإغاثة.

وشملت توجيهات الرئيس وزير التنسيق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية براتيكنو، ووزير الداخلية تيتو كارنافيان، ووزير الأشغال العامة دودي هانجودو، إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو.

ومن المقرر أن تشمل المهمة الميدانية منطقتي لابوان باجو وماوميري، حيث سيعمل المسؤولون على تقييم الوضع ومتابعة توزيع المساعدات والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية بإدارة الكوارث.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، والذي أثار حالة من الاستنفار في الإقليم، وسط جهود لتقييم الأضرار وتلبية احتياجات السكان المتضررين.

وتعكس سرعة إرسال المساعدات وتوجيه مسؤولين كبار إلى المناطق المتضررة مساعي الحكومة الإندونيسية لتسريع عمليات الاستجابة، وضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى السكان في المناطق التي تضررت من الزلزال.
 

سرعة إرسال المساعدات الزلزال إدارة الكوارث سوهاريانتو ماوميري الرئيس الإندونيسي

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