افتتاح وحدة حشو الأسنان للأطفال وذوي الهمم بدمياط.. صور

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، قسم الأسنان وبنك الدم بمستشفى دمياط التخصصي، بعد تطويرهما بالتعاون والمشاركة المجتمعية، وذلك خلال جولته بالمستشفى، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتور كمال سلامة، مدير مستشفى دمياط التخصصي، والدكتور احمد البلتاجي نقيب أطباء دمياط ، وعدد من القيادات المعنية.

واستهل المحافظ جولته بإزاحة الستار عن بنك الدم، وتفقد مكوناته، حيث استمع إلى شرح حول أعمال التطوير التي تمت ، حيث يعمل البنك كنظام تجميعي يتم من خلاله استقبال المتبرعين من مختلف أنحاء المحافظة، وسحب الدم وفصله إلى مكوناته الرئيسية من كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية والبلازما .

ويضم بنك الدم 4 غرف رئيسية تشمل غرفة استقبال المتبرعين، وغرفة الأدمن، ومعمل المشتقات، ومعمل الصرف، كما يضم جهاز فصل الصفائح الدموية ، والذي يمثل إضافة مهمة إلى منظومة خدمات نقل الدم وتوفير مشتقاته.

كما استمع المحافظ إلى عرض حول بنك الدم التجميعي الجديد بمستشفى عزبة البرج المركزي، الجاري الانتهاء من أعماله تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، بما يعزز من قدرات منظومة توفير الدم ومشتقاته للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشاد الدكتور حسام الدين فوزي بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكافة الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمنظومة الصحية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب ذلك، أزاح المحافظ الستار عن مركز الأسنان التخصصي، وتفقد مختلف أقسامه ووحداته، واستمع إلى شرح تفصيلي حول التجهيزات والخدمات التي يضمها المركز .

ويضم المركز وحدة الخلع والزراعة، والتي تتكون من 3 عيادات منفصلة، إلى جانب وحدة حشو الأسنان للأطفال وذوي الهمم، ووحدة الأشعة التشخيصية، ووحدة العلاج التحفظي، والتي تضم 4 عيادات متخصصة في العلاج التحفظي والحشو وعلاج جذور الأسنان.

كما يضم المركز وحدة التركيبات الثابتة والمتحركة، والتي تشمل عيادة للتركيبات ومعملين للأسنان، بالإضافة إلى وحدة التخدير الكلي المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ووحدة جراحة الوجه والفكين، بما يوفر حزمة متكاملة من خدمات طب وجراحة الأسنان.

وأكد محافظ دمياط أن تطوير المنشآت الصحية وإضافة خدمات وتخصصات جديدة يأتي في إطار جهود الارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين أجهزة الدولة والجهات الصحية والمجتمع المدني والجهات الداعمة،لتوفير خدمات طبية تفي باحتياجات المواطنين.