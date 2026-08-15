محافظ دمياط يفتتح مركز الأسنان التخصصي وبنك الدم بالمستشفى التخصصي

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط مركز الأسنان التخصصي وبنك الدم بمستشفى دمياط التخصصي.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي، - في تصريح له اليوم السبت - أن افتتاح المركز والبنك بالمستشفى يمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، ويعكس حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الاحتفالية التي أقامها المستشفى، عقب افتتاح مركز الأسنان التخصصي وبنك الدم، وذلك احتفالًا بما تم تحقيقه وتكريماً للداعمين والمشاركين في ذلك الانجاز.

وأشار المحافظ إلى أن ما تم تحقيقه من إنجاز بالمستشفى يعكس أهمية تضافر الجهود بين أجهزة الدولة والجهات الصحية والمجتمع المدني، مشيدًا بدور كافة المشاركين في دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

يشار إلى أن الاحتفالية بدأت، بمشاهدة عرض تفصيلي حول أبرز الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بمستشفى دمياط التخصصي.

فيما قدم الدكتور كمال سلامة مدير المستشفى، شرح تفصيلي لما تم إنجازه بالمستشفى، وإلى باقي الأقسام والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى، مؤكدًا أن ماتم تحقيقه نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى دمياط التخصصي والمجتمع المدني، موجهاً الشكر والتقدير لفريق العمل بالمستشفى والأطقم الطبية والإدارية.