شاهد .. إنشاء مبنى الأورام الجديد بدمياط

استكمل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولته التي أجراها اليوم بمستشفى دمياط التخصصي، حيث تفقد المستشفى، وتابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، والدكتور كمال سلامة، مدير مستشفى دمياط التخصصي، والدكتور أحمد البلتاجي نقيب أطباء دمياط وعدد من القيادات المعنية.

كما تفقد المحافظ مبنى الأورام الجديد الجاري إنشاؤه ، حيث تابع معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع، وبحث إمكانية الإسراع في الانتهاء من الأعمال المتبقية، تمهيدًا لبدء تشغيل المبنى والاستفادة من الخدمات الطبية التي سيقدمها للمواطنين.

كما حرص المحافظ، خلال جولته، على التواصل المباشر مع عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وآرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين يأتيان على رأس أولويات العمل.