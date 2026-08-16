رئيس طرابزون: صلاح أحدث حالة استثنائية.. وسيعزز التعاون والسياحة بين مصر وتركيا

كشف أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، عن حجم التأثير الذي أحدثه تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن الصفقة تجاوزت حدود كرة القدم وأشعلت حالة غير مسبوقة من الحماس داخل النادي ومدينة طرابزون.

وقال دوغان، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»، إن طرابزون تُعد من أكبر المدن الكروية في تركيا، مشيرًا إلى أن وصول صلاح منح الجماهير حالة خاصة من السعادة، بعدما أصبح اللاعب محبوبًا داخل النادي والمدينة منذ لحظاته الأولى في تركيا.

وتحدث رئيس طرابزون عن كواليس المفاوضات مع قائد منتخب مصر، موضحًا أن صلاح سأله في بداية المحادثات عن سبب إصراره على إتمام الصفقة، ليرد عليه قائلًا إن اللاعب سبق له تحقيق معظم الإنجازات الكبرى في مسيرته، لكنه سيكتشف بنفسه حجم المكانة التي يحظى بها لدى جماهير طرابزون.

وأضاف أن صلاح أدرك بالفعل قيمة هذا الحب فور وصوله إلى تركيا، بعدما احتشد نحو 25 ألف مشجع في المطار لاستقباله، موضحًا أن اللاعب وجه له رسالة عقب الاستقبال الجماهيري قائلًا: «أشكرك لإحضاري إلى هنا».

وأشار دوغان إلى أن تأثير الصفقة قد يمتد إلى الجانب السياحي، متوقعًا زيادة أعداد السياح المصريين الذين يزورون تركيا ومدينة طرابزون تحديدًا، خاصة مع ارتباط اسم صلاح بالنادي خلال الفترة المقبلة.

دوغان يكشف كواليس المفاوضات مع صلاح

وأكد رئيس النادي التركي أن المفاوضات مع صلاح لم تستغرق وقتًا طويلًا، موضحًا أن اللاعب ووكيله كانا واضحين منذ البداية بشأن رغبتهما، وهو ما ساعد على التوصل إلى اتفاق سريع حول جميع التفاصيل.

وقال دوغان إن صلاح ووكيله حرصا على التعرف بشكل أكبر على مدينة إسطنبول وتركيا، قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا أن طرابزون سبور نادٍ جماهيري يمثل مدينة كبيرة، وأن إدارة النادي تدرك حجم الشعبية التي يتمتع بها صلاح لدى الجماهير المصرية والعربية.

ويرى رئيس طرابزون أن صفقة صلاح تحمل قيمة تتجاوز الجانب الرياضي، بعدما منحت الجماهير التركية دفعة معنوية كبيرة، مؤكدًا أن النادي لم يضم لاعبًا عالميًا فحسب، بل نجح أيضًا في إتمام «صفقة إنسانية» كان لها تأثير واضح على الشارع الرياضي.

كما أشاد دوغان بسرعة تأقلم صلاح مع زملائه، قائلًا إن النجم المصري نجح منذ يومه الأول في خلق أجواء إيجابية داخل غرفة الملابس والاندماج سريعًا مع الفريق.

صلاح ودعم العلاقات بين مصر وتركيا

وتطرق رئيس طرابزون إلى التأثير المحتمل لوجود صلاح في تركيا على العلاقات بين البلدين، معتبرًا أن مكانة اللاعب باعتباره أحد أبرز نجوم كرة القدم المسلمين عالميًا قد تمنح الصفقة أبعادًا أخرى خارج المستطيل الأخضر.

وأكد أن انتقال صلاح يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجالات مختلفة، إلى جانب تأثيره المنتظر على كرة القدم، مشددًا على أن حضور النجم المصري في الدوري التركي سيكون له صدى واسع.

وفي ختام تصريحاته، وجه دوغان رسالة إلى الجماهير المصرية، داعيًا إياها إلى زيارة مدينة طرابزون ومتابعة محمد صلاح من المدرجات، قائلًا إن النادي يرحب بالمصريين ويقدر دعمهم لطرابزون سبور، كما وجه الشكر للجماهير المصرية التي تساند الفريق منذ وصول قائد منتخب مصر.