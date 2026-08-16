إيركايرو تواصل تألقها الدولي بمشاركتها في الدورة الثانية من معرض العلمين للطيران 2026

تشارك شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران 2026، الذي تنظمه القوات الجوية المصرية في دورته الثانية، تأكيدًا على نجاح مشاركتها المتميزة في النسخة الأولى عام 2024، والتي شهدت حضورًا لافتًا ورسخت مكانة الشركة كأحد أبرز ممثلي قطاع الطيران المدني المصري في المحافل الدولية.

وتأتي مشاركة إيركايرو هذا العام في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى دعم جهود الدولة المصرية في الترويج للمقصد السياحي المصري، وتعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية الواعدة في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية مصر المستقبلية.

ويُعد معرض العلمين الدولي للطيران 2026 منصة عالمية تجمع كبار المصنعين وشركات الطيران والخبراء والمتخصصين في صناعة الطيران المدني والعسكري، وسط توقعات بأن تحقق النسخة الثانية نجاحًا استثنائيًا، بما يعزز مكانتها كواحد من أهم معارض الطيران المدني على مستوى العالم، ويؤكد الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة النقل الجوي.

ومن خلال مشاركتها، تستعرض إيركايرو أحدث خدماتها وشبكة وجهاتها المتنامية، إلى جانب خططها التوسعية التي تستهدف دعم حركة السفر والسياحة وربط الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الطيران المصري.

وتؤكد إيركايرو أن مشاركتها في هذا الحدث العالمي تعكس التزامها المستمر بدعم استراتيجية الدولة لتعزيز صورة مصر الدولية، والترويج لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والسياحة، ويبرز الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها هذه البقعة المصرية الفريدة على خريطة التنمية المستدامة..