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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية: إصدار ١٧ دليلًا استرشاديًا مطورًا لدعم التسهيلات الجمركية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات، لضمان توحيد المعاملات الجمركية والتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أننا نستهدف رفع «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي.

قال كجوك، إنه تم إصدار ١٧ دليلًا استرشاديًا مطورًا؛ لدفع مسار التسهيلات الجمركية بمزيد من التيسير والشرح والتوضيح.

أضاف أنه سيتم إتاحة هذه الأدلة، ورقيًا وإلكترونيًا، لسهولة الوصول إليها في أي وقت، مما يضمن دقة البيانات ويدعم التوجه نحو تحسين بيئة الاستثمار .

أوضح أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه الأدلة الاسترشادية تتضمن توضيح وتوحيد إجراءات التخليص المسبق، و«المنافيست»، و«الأسواق الحرة»، و«المشغل الاقتصادي»، و«المستودعات الجمركية»، و«السماح المؤقت».

أكد أن إعداد هذه الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات الجمارك لحصر ومراجعة وتصنيف كل القواعد والإجراءات الجمركية، وتحويلها إلى مرجع عملي يسهم فى تيسير حركة التجارة ودعم الشراكة مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.

وزير المالية اخبار مصر مال واعمال مصلحة الجمارك الوعي الجمركي أحمد كجوك

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