قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية
العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي
باريس سان جيرمان يصطدم بطموح لانس في كأس السوبر الفرنسي
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
الزمالك يختتم ودياته اليوم بمواجهة مودرن سبورت قبل انطلاق الدوري
شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن يوسف: صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني
إيركايرو تواصل تألقها الدولي بمشاركتها في الدورة الثانية من معرض العلمين للطيران 2026
«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين
صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
هل يحقق كفاءة المستورد؟.. تحرك برلماني عاجل للكشف عن فاعلية الأنسولين المحلي بعد شكاوى مرضى السكر
الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عروسين في حادث بالصف أثناء توجههما لقضاء شهر العسل

عريس الصف
عريس الصف
محمد شراط

لقى عروسان مصرعهما في حادث مروع بمنطقة الصف في الجيزة، أثناء توجههما لقضاء شهر العسل، وذلك بعد أيام قليلة من زواجهما، وسط حالة من الحزن بين أسرتهما وأهالي المنطقة.

تفاصيل حادث العروسين 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث في منطقة الصف ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين وفاة الزوجين متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، حيث كانا في طريقهما لقضاء شهر العسل بعد أيام قليلة من زواجهما، إلا أن الحادث أنهى حياتهما قبل بدء رحلتهما.

وجرى نقل جثماني العروسين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

عريس مصرع عروسين شهر العسل حادث الصف حوادث صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

ترشيحاتنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

فيديو

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد