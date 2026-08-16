مصرع عروسين في حادث بالصف أثناء توجههما لقضاء شهر العسل

لقى عروسان مصرعهما في حادث مروع بمنطقة الصف في الجيزة، أثناء توجههما لقضاء شهر العسل، وذلك بعد أيام قليلة من زواجهما، وسط حالة من الحزن بين أسرتهما وأهالي المنطقة.

تفاصيل حادث العروسين

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث في منطقة الصف ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، مدعومة بسيارات الإسعاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين وفاة الزوجين متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث، حيث كانا في طريقهما لقضاء شهر العسل بعد أيام قليلة من زواجهما، إلا أن الحادث أنهى حياتهما قبل بدء رحلتهما.

وجرى نقل جثماني العروسين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث.