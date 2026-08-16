قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية
العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي
باريس سان جيرمان يصطدم بطموح لانس في كأس السوبر الفرنسي
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
الزمالك يختتم ودياته اليوم بمواجهة مودرن سبورت قبل انطلاق الدوري
شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن يوسف: صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني
إيركايرو تواصل تألقها الدولي بمشاركتها في الدورة الثانية من معرض العلمين للطيران 2026
«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين
صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
هل يحقق كفاءة المستورد؟.. تحرك برلماني عاجل للكشف عن فاعلية الأنسولين المحلي بعد شكاوى مرضى السكر
الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق نار على الحدود.. كوريا الجنوبية ترد بعد عبور جنود شماليين

جنود حرس الحدود في كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
جنود حرس الحدود في كوريا الجنوبية - صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية الأسبوع الماضي عقب عبور مجموعة من الجنود الكوريين الشماليين خط التماس العسكري في القطاع الشرقي من الجبهة، ما اضطرهم للعودة فوراً إلى الجانب الشمالي، حسب ما أفاد مصدر حكومي في سيئول.

 

حادثة نادرة في المنطقة المنزوعة السلاح

ونقلت وكالة "يونهاب" عن المصدر أن عدداً من الجنود الشماليين تجاوزوا خط التماس أثناء تواجدهم في المنطقة، فتدخل الجيش الجنوبي بإطلاق طلقات تحذيرية وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

تُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها خلال عام 2026 التي يرد فيها الجيش الجنوبي بإطلاق نار تحذيري على توغل شمالي، فيما لم تُرصد أي انتهاكات مماثلة من جانب بيونجيانج لخط التماس منذ بداية العام.

ورجّح المصدر أن يكون العبور تم عن طريق الخطأ أثناء قيام دورية شمالية بمهامها داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، والتي تأسست بعد الحرب الكورية بين 1950-1953.

وبعد إطلاق التحذيرات، انسحب الجنود إلى الجانب الشمالي، ولم تُسجل أي تحركات غير معتادة لاحقاً.

 

إجراءات الرد وفق قواعد الاشتباك

وبموجب البروتوكول المتبع، يبدأ الجيش الكوري الجنوبي بتحذير القوات الشمالية عبر مكبرات الصوت عند اقترابها من خط التماس، ولا يلجأ لإطلاق الطلقات التحذيرية إلا في حال تجاوزها الخط فعلياً.

 

صمت شمالي بشأن مقترح السلام من سيئول

في سياق متصل، التزمت كوريا الشمالية الصمت، اليوم الأحد، إزاء مقترح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج بإنهاء الحرب الكورية رسمياً والانتقال إلى نظام سلام دائم.

وذكرت "يونهاب" أن لي طرح المبادرة خلال خطاب ألقاه السبت بمناسبة "يوم التحرير" الذي يصادف الذكرى الـ81 لانتهاء الاستعمار الياباني لكوريا 1910-1945، داعياً إلى فتح قنوات حوار لإغلاق ملف الحرب بشكل نهائي.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية إطلاق نار على الحدود طلقات تحذيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

حمزة عبد الكريم يترقب الظهور مع برشلونة أمام بازل في ودية قوية

كانسيلو

كانسيلو يلمح للعودة إلى برشلونة.. صفقة تبادلية تقترب من الحسم مع الهلال

الأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته في إسبانيا استعدادًا لمواجهة برشلونة

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

فيديو

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد