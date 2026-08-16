غدًا الاثنين.. البحوث الإسلاميَّة ينظم الأسبوع الدعوي الـ22 في جامعة الإسكندريَّة

ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، غدا الاثنين المقبل، فعاليَّات الأسبوع الثاني والعشرين للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا لشئون الدَّعوة في جامعة الإسكندريَّة تحت عنوان: مقوِّمات الوعي في عصر الانفتاح المعرفي، وذلك برعايةٍ من الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وأ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وأكَّد أ.د. محمد الجندي أنَّ هذه الأسابيع الدعويَّة تمثِّل إحدى الآليَّات المهمَّة التي يعتمد عليها مجمع البحوث الإسلاميَّة في تعزيز الوعي الدِّيني والفكري لدى الشباب، وترسيخ القِيَم والمبادئ التي تُسهم في بناء شخصيَّة متوازنة قادرة على التعامل الواعي مع المتغيِّرات والتحدِّيات المعاصرة، موضِّحًا أنَّ هذه الفعاليَّات تأتي في إطار رؤية الأزهر الشَّريف الرامية إلى الجمع بين أصالة المنهج وفاعليَّة الحضور في قضايا الواقع، وتقديم خطابٍ علميٍّ قادرٍ على مخاطبة الشباب ومناقشة تساؤلاتهم وقضاياهم.

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ هذا الأسبوع الدَّعوي يهدف إلى ترسيخ اليقين الدِّيني من خلال إعادة الاعتبار للدِّين بوصفه مكوِّنًا أساسًا في هُويَّة الإنسان وضرورةً فطريَّة وعقليَّة، والعمل على بناء حصانة فكريَّة ونفسيَّة لدى الشباب تمكِّنهم من التعامل الواعي مع موجات التشكيك والشُّبهات، وتحويل الإيمان إلى مصدر قوَّة ودعم للاستقرار النفسي في مواجهة تحدِّيات العصر، فضلًا عن بيان المقوِّمات الإيمانيَّة لبناء الإنسان السَّوي، وتأكيد مركزيَّة الدِّين في بناء الحضارات ورُقِيِّ الأمم، وتعزيز القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة ودورها في تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي، إلى جانب ترسيخ معاني الانتماء والمسئوليَّة، وبيان دور الدِّين في نبذ التعصُّب والفُرقة واحترام الآخر في ضوء معطيات الشريعة الإسلاميَّة.

من جانبه، بيَّن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدَّعوة، أنَّ تنظيم هذه الأسابيع الدعويَّة داخل الجامعات يأتي انطلاقًا من الإيمان بأهميَّة التواصل المباشر مع الشباب، ومناقشة القضايا التي تشغلهم في ظلِّ الانفتاح المعرفي وتدفُّق المعلومات وتنوُّع مصادرها، لافتًا إلى أنَّ هذا الأسبوع الدعوي سيعمل على تقديم معالجةٍ علميَّة رصينة تجمع بين التأصيل الشَّرعي والإقناع العقلي، وتُسهم في إكساب الطلاب أدواتٍ منهجيَّةً تساعدهم على التمييز بين الأفكار والمعلومات، والتعامل الواعي مع ما يُطرح عليهم من قضايا وتساؤلات.

ومِنَ المقرَّر أن تستمرَّ فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي في جامعة الإسكندرية على مدار أربعة أيَّام، بمشاركة نخبةٍ من علماء الأزهر الشريف؛ إذْ تتنوَّع الندوات والمحاضرات الفكريَّة التي تتناول عددًا مِنَ الموضوعات، فتبدأ بتأكيد أنَّ الوعي ضرورةٌ عقليَّة، مع توضيح مفهومه وأبرز سماته، ودور الدِّين في بنائه وتوجيهه، كما تتناول ركائز الوعي وأركانه والتعريف بمقوِّماته وأُسُس تكوينه، فضلًا عن التوعية بأخطار تزييف الوعي؛ من خلال تناول أبعاده الأخلاقيَّة والسلوكيَّة والفكريَّة والعقديَّة والمجتمعيَّة، إلى جانب مناقشة أثر الوعي في استقرار الفرد والمجتمع، ودور القِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة في تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي، وتُختتم الفعاليَّات بالتعريف بدور الأزهر الشريف في مجابهة موجات محو الهُويَّة؛ من خلال تعرُّف معالم المنهج الأزهري وأثره في تعزيز الوعي وترسيخ الهُويَّة.