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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. وزير الصناعة يتفقد «سيناء للمنجنيز» ومصنع فرز الحديد

صورة أرشيفية لمصنع المنجنيز
صورة أرشيفية لمصنع المنجنيز
ايمن محمد

يجري المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم، أول زيارة ميدانية له إلى مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، في إطار متابعة الأنشطة الصناعية والتعدينية، والوقوف على سير العمل داخل المشروعات الإنتاجية، وبحث فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تتمتع بها المنطقة.
ويستقبل وزير الصناعة، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والعميد عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.


ويرافق وزير الصناعة خلال الزيارة المهندس محمد زادة، مساعد الوزير، والمهندس سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائي سعد محمد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.


وتبدأ الجولة بزيارة مجلس مدينة أبو زنيمة، بحضور محافظ جنوب سيناء، قبل أن يتوجه الوزير إلى شركة سيناء للمنجنيز، لتفقد عدد من مواقع ومكونات الشركة، من بينها منطقة الفيلا ونادي الخبراء ومصنع الفلاتر المخصص للحد من الانبعاثات ومنع خروج الأدخنة بما يسهم في الحفاظ على البيئة.
كما يتفقد وزير الصناعة المصنع الجديد لفرز الحديد من خام ، تمهيدًا لاعتماده وبدء تشغيله رسميًا، إلى جانب تفقد منطقة كنسلة الكاولينا، ثم يختتم جولته داخل الشركة بتفقد ميناء الشحن التابع لها، للاطلاع على مراحل العمل والإنتاج، ومتابعة إمكانات التشغيل وحركة تداول الخامات والمنتجات التعدينية.


وتستهدف الزيارة الوقوف على الإمكانات الإنتاجية المتاحة بالشركة، ومتابعة خطط التطوير، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات والثروات التعدينية، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية والتوسع في الصناعات التحويلية.
وتعد شركة سيناء للمنجنيز من الكيانات الصناعية والتعدينية المهمة في المنطقة، لما تضطلع به من أنشطة في مجال خامات المنجنيز والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن إنتاج سبائك المنجنيز وغيرها من المنتجات ذات الصلة.
وتأتي زيارة وزير الصناعة في إطار توجه الدولة نحو الانتقال من الاستخراج والتصنيع الأولي للخامات إلى التوسع في التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين والصناعة في الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن تتناول الزيارة كذلك فرص تطوير البنية الصناعية والتعدينية بمدينة أبو زنيمة، وسبل جذب استثمارات جديدة، وتعظيم الاستفادة من المقومات التعدينية واللوجستية للمدينة، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية بمحافظة جنوب سيناء وخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وتضم أبو زنيمة ميناءً تعدينيًا تابعًا لشركة سيناء للمنجنيز، يُستخدم في تداول عدد من الخامات والمنتجات التعدينية، وهو ما يعزز أهمية المدينة كمركز صناعي وتعديني ولوجستي مهم على ساحل خليج السويس.

جنوب سيناء مصنع سيناء المنجنيز وزير الصناعة

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