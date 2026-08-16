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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعادة قرعة دوري القسم الثاني «ب» اليوم بسبب تعديلات الأندية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد سمير

تُجري إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، مراسم إعادة قرعة منافسات دوري القسم الثاني «ب» للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

ويأتي قرار إعادة القرعة في ظل التعديلات التي طرأت على مشاركة عدد من الأندية في المسابقة، ما استدعى إعادة ترتيب المجموعات وتحديد المواجهات وفقًا للوضع الجديد للأندية المشاركة.

تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني «ب»

وفي السياق ذاته، قررت إدارة المسابقات تأجيل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني «ب» للموسم الجديد إلى 2 سبتمبر المقبل، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

وطالبت إدارة المسابقات الأندية المعنية بإيفاد مندوب مفوض لحضور مراسم إعادة القرعة ومتابعة إجراءاتها.

وتأتي إعادة القرعة بعد التغييرات التي طرأت على قائمة الأندية المشاركة في منافسات دوري القسم الثاني «ب»، الأمر الذي استوجب إجراء تعديلات على المجموعات قبل انطلاق الموسم الجديد.

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