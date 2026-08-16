قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي
باريس سان جيرمان يصطدم بطموح لانس في كأس السوبر الفرنسي
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
الزمالك يختتم ودياته اليوم بمواجهة مودرن سبورت قبل انطلاق الدوري
شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن يوسف: صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني
إيركايرو تواصل تألقها الدولي بمشاركتها في الدورة الثانية من معرض العلمين للطيران 2026
«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين
صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
هل يحقق كفاءة المستورد؟.. تحرك برلماني عاجل للكشف عن فاعلية الأنسولين المحلي بعد شكاوى مرضى السكر
الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين
مصرع عروسين في حادث بالصف أثناء توجههما لقضاء شهر العسل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيس سميت يشعل صراع كبار أوروبا.. 3 أندية إسبانية تترقب موهبة ألكمار

كيس سميت
كيس سميت
إسلام مقلد

دخل الهولندي كيس سميت، لاعب وسط ألكمار البالغ من العمر 20 عامًا، دائرة اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، بعدما واصل تألقه منذ عدة مواسم، وأصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الهولندية.

بداية التألق من دوري أبطال أوروبا للشباب

بدأ اسم سميت في جذب الأنظار بشكل أكبر خلال عام 2023، عندما قاد ألكمار للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب، بعدما أطاح الفريق الهولندي بريال مدريد من الدور ربع النهائي، في البطولة التي شهدت تألق سميت وزميله بوكو، لاعب باير ليفركوزن حاليًا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح لاعب الوسط الهولندي محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة مع تطور مستواه وفرض نفسه لاعبًا أساسيًا في صفوف ألكمار.

 

أتلتيكو مدريد حاول ضمه

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد حاول التعاقد مع سميت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة ألكمار رفضت التخلي عن اللاعب، متمسكة باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وكان النادي الإسباني يرى في سميت مشروع لاعب قادر على صناعة الفارق مستقبلًا، خاصة مع امتلاكه قدرات فنية تتناسب مع متطلبات كرة القدم الحديثة.

 

سميت خارج حسابات منتخب هولندا في المونديال

وفرض سميت نفسه بقوة في صفوف ألكمار، بعدما لفت الأنظار بمستواه خلال الفترة الماضية، حتى إن المؤشرات كانت تشير إلى إمكانية استدعائه لقائمة منتخب هولندا في كأس العالم.

لكن المدرب السابق رونالد كومان فضل الاعتماد على عناصر أكثر خبرة، باستثناء هاتو، في ظل تجاوز أعمار معظم لاعبي القائمة 24 عامًا.

وأثار استبعاد سميت من القائمة النهائية للمونديال، التي ضمت 26 لاعبًا، حالة من الاستغراب داخل هولندا، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب مع ألكمار.

 

صراع إسباني على موهبة ألكمار

ويبحث سميت حاليًا عن وجهته المقبلة بالتعاون مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم العروض الإنجليزية، فإن لاعب الوسط الهولندي يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني، وهو ما فتح الباب أمام تحرك ثلاثة أندية كبرى، هي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.

ويتميز سميت بقدرته على اللعب بكلتا القدمين، إلى جانب مهارته في كسر خطوط المنافسين من خلال التمريرات المركبة، فضلًا عن قدرته على التحرك في أكثر من مركز بخط الوسط.

 

ريال مدريد يراقب.. وبرشلونة يركز على رودري

ويظل اسم سميت حاضرًا ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، رغم عدم وجود تحرك رسمي حتى الآن من جانب النادي الملكي، الذي يرى أن قائمته مكتملة في الوقت الحالي وينتظر رحيل بعض اللاعبين قبل اتخاذ خطوات جديدة في سوق الانتقالات.

أما برشلونة، فيركز اهتمامه حاليًا على حسم صفقة رودري، لكن سميت يظل ضمن الأسماء التي يمكن للنادي الكتالوني متابعتها للمستقبل.

وفي أتلتيكو مدريد، جاء التعاقد مع مورتن هيولماند، الذي يمتلك بعض الخصائص المشابهة لسميت مع ميل أكبر إلى الأدوار الدفاعية، ليقلل الحاجة الفورية إلى لاعب بالمواصفات نفسها.

 

مورينيو يرى فيه خصائص برناردو سيلفا

وفي ريال مدريد، يحظى سميت باهتمام خاص من المدرب جوزيه مورينيو، الذي يبحث عن لاعبين يمتلكون المرونة والقدرة على التحرك في أكثر من مركز بخط الوسط.

وتشبه بعض خصائص سميت أسلوب النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إذ يستطيع اللاعب الهولندي شغل أكثر من مركز في خط الوسط، مع امتلاكه القدرة على التحرك بين الخطوط وصناعة اللعب.

 

ألكمار قد يحتفظ باللاعب لموسم آخر

ورغم الاهتمام الكبير بخدماته، لا يستبعد سميت البقاء مع ألكمار لموسم إضافي، من أجل مواصلة التطور والحصول على المزيد من دقائق اللعب والمسؤولية قبل الانتقال إلى أحد كبار أوروبا.

وقد يكون أحد السيناريوهات المطروحة هو الاتفاق على انتقال اللاعب في صيف 2027، بما يمنح ألكمار فرصة للاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل، بينما يضمن سميت الانتقال إلى نادٍ كبير في التوقيت المناسب لمسيرته.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 60 مليون يورو، وهو رقم كبير يعكس المكانة التي وصل إليها اللاعب في سوق المواهب الأوروبية، وإن كان أقل بكثير من القيمة المتوقعة لصفقة آدم وارتون من كريستال بالاس إلى ليفربول، والتي قد تصل إلى 95 مليون يورو.

كيس سميت ألكمار دوري أبطال أوروبا للشباب باير ليفركوزن أتلتيكو مدريد ريال مدريد برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

ترشيحاتنا

رفع المخلفات وتسوية طريق السفير بدر عبد العاطي بأسيوط

محافظ أسيوط: رفع المخلفات وتسوية طريق السفير بدر عبد العاطي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يستقبل نبيلة مكرم في مستهل زيارتها للمحافظة

محافظ أسيوط يواصل متابعة تطوير ميادين مدينة أسيوط بالمشاركة المجتمعية

محافظ أسيوط يواصل متابعة تطوير ميادين المدينة بالمشاركة المجتمعية

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

فيديو

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد