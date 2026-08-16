كيس سميت يشعل صراع كبار أوروبا.. 3 أندية إسبانية تترقب موهبة ألكمار

دخل الهولندي كيس سميت، لاعب وسط ألكمار البالغ من العمر 20 عامًا، دائرة اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، بعدما واصل تألقه منذ عدة مواسم، وأصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الهولندية.

بداية التألق من دوري أبطال أوروبا للشباب

بدأ اسم سميت في جذب الأنظار بشكل أكبر خلال عام 2023، عندما قاد ألكمار للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب، بعدما أطاح الفريق الهولندي بريال مدريد من الدور ربع النهائي، في البطولة التي شهدت تألق سميت وزميله بوكو، لاعب باير ليفركوزن حاليًا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح لاعب الوسط الهولندي محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة مع تطور مستواه وفرض نفسه لاعبًا أساسيًا في صفوف ألكمار.

أتلتيكو مدريد حاول ضمه

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد حاول التعاقد مع سميت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة ألكمار رفضت التخلي عن اللاعب، متمسكة باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وكان النادي الإسباني يرى في سميت مشروع لاعب قادر على صناعة الفارق مستقبلًا، خاصة مع امتلاكه قدرات فنية تتناسب مع متطلبات كرة القدم الحديثة.

سميت خارج حسابات منتخب هولندا في المونديال

وفرض سميت نفسه بقوة في صفوف ألكمار، بعدما لفت الأنظار بمستواه خلال الفترة الماضية، حتى إن المؤشرات كانت تشير إلى إمكانية استدعائه لقائمة منتخب هولندا في كأس العالم.

لكن المدرب السابق رونالد كومان فضل الاعتماد على عناصر أكثر خبرة، باستثناء هاتو، في ظل تجاوز أعمار معظم لاعبي القائمة 24 عامًا.

وأثار استبعاد سميت من القائمة النهائية للمونديال، التي ضمت 26 لاعبًا، حالة من الاستغراب داخل هولندا، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب مع ألكمار.

صراع إسباني على موهبة ألكمار

ويبحث سميت حاليًا عن وجهته المقبلة بالتعاون مع وكيل أعماله خورخي مينديز، وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم العروض الإنجليزية، فإن لاعب الوسط الهولندي يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني، وهو ما فتح الباب أمام تحرك ثلاثة أندية كبرى، هي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.

ويتميز سميت بقدرته على اللعب بكلتا القدمين، إلى جانب مهارته في كسر خطوط المنافسين من خلال التمريرات المركبة، فضلًا عن قدرته على التحرك في أكثر من مركز بخط الوسط.

ريال مدريد يراقب.. وبرشلونة يركز على رودري

ويظل اسم سميت حاضرًا ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، رغم عدم وجود تحرك رسمي حتى الآن من جانب النادي الملكي، الذي يرى أن قائمته مكتملة في الوقت الحالي وينتظر رحيل بعض اللاعبين قبل اتخاذ خطوات جديدة في سوق الانتقالات.

أما برشلونة، فيركز اهتمامه حاليًا على حسم صفقة رودري، لكن سميت يظل ضمن الأسماء التي يمكن للنادي الكتالوني متابعتها للمستقبل.

وفي أتلتيكو مدريد، جاء التعاقد مع مورتن هيولماند، الذي يمتلك بعض الخصائص المشابهة لسميت مع ميل أكبر إلى الأدوار الدفاعية، ليقلل الحاجة الفورية إلى لاعب بالمواصفات نفسها.

مورينيو يرى فيه خصائص برناردو سيلفا

وفي ريال مدريد، يحظى سميت باهتمام خاص من المدرب جوزيه مورينيو، الذي يبحث عن لاعبين يمتلكون المرونة والقدرة على التحرك في أكثر من مركز بخط الوسط.

وتشبه بعض خصائص سميت أسلوب النجم البرتغالي برناردو سيلفا، إذ يستطيع اللاعب الهولندي شغل أكثر من مركز في خط الوسط، مع امتلاكه القدرة على التحرك بين الخطوط وصناعة اللعب.

ألكمار قد يحتفظ باللاعب لموسم آخر

ورغم الاهتمام الكبير بخدماته، لا يستبعد سميت البقاء مع ألكمار لموسم إضافي، من أجل مواصلة التطور والحصول على المزيد من دقائق اللعب والمسؤولية قبل الانتقال إلى أحد كبار أوروبا.

وقد يكون أحد السيناريوهات المطروحة هو الاتفاق على انتقال اللاعب في صيف 2027، بما يمنح ألكمار فرصة للاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل، بينما يضمن سميت الانتقال إلى نادٍ كبير في التوقيت المناسب لمسيرته.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 60 مليون يورو، وهو رقم كبير يعكس المكانة التي وصل إليها اللاعب في سوق المواهب الأوروبية، وإن كان أقل بكثير من القيمة المتوقعة لصفقة آدم وارتون من كريستال بالاس إلى ليفربول، والتي قد تصل إلى 95 مليون يورو.