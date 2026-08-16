السكة الحديد يتعاقد مع ثلاثي هجوم برازيلي

نجح نادي السكة الحديد في التعاقد مع ثلاث لاعبين من البرازيل من نادي واحد لمدة عام لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم.

ويبدأ نادي السكة الحديد مشواره بلقاء الترسانة يوم الجمعة القادمة في افتتاح دوري المحترفيين.

جاء التعاقد مع الثلاثي البرازيلي بعد تأكد الجهاز الفني بقيادة محمد حليم من جاهزية اللاعبين فنيا وتوقيع الكشف الطبي عليهم وذلك في حضور دكتور محمد حسين رئيس مجلس إدارة النادي ولجنة الكرةً التي تضم إبراهيم نورالدين المفوض من مجلس الادارة ولجنة الكرة بالاشراف المباشر علي الفريق الاول واللواء حسام السيسي ودكتور سيد عيسي، واللواء محمد الأمير المدير التنفيذي

ونور العيسوي الرئيس التنفيذي لشركة التسويق ومحمد بسيوني ومصطفي سعيد وكلاء اللاعبين

وشارك الثلاثي في المباراتان الوديتان الذي جمعت فريق السكة الحديد مع كلا من الشباب الكويتي وبروكسي وظهروا بمستوي مميز خلال المباراتان.