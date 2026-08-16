الأهلي يستأنف تدريباته في إسبانيا استعدادًا لمواجهة برشلونة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية، اليوم الأحد، داخل معسكره الإعدادي المقام في إسبانيا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في كأس خوان جامبر.

وكان الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت، بهدف منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس وتقليل معدلات الإجهاد البدني، بعد خوض عدد من التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

ويستأنف الفريق برنامجه التدريبي اليوم، على أن يركز الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة على رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب مواصلة العمل على الجوانب التكتيكية قبل بداية الموسم.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين خلال معسكره الإسباني حتى الآن، أمام بادالونا ويوروبا، في إطار سعي الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل حالة ممكنة قبل الاختبارات الرسمية.

ويستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، على أن تكون المواجهة الأبرز خلال فترة الإعداد أمام برشلونة الإسباني، يوم 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في لقاء كأس خوان جامبر.

وتمثل مواجهة برشلونة اختبارًا قويًا للأهلي، وفرصة مهمة أمام عموتة للوقوف على مستوى لاعبيه ومدى جاهزيتهم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.