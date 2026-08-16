كانسيلو يلمح للعودة إلى برشلونة.. صفقة تبادلية تقترب من الحسم مع الهلال

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال، من العودة إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجه رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي حملت إشارة واضحة إلى اقتراب عودته للنادي الكتالوني.

ساعة رملية تثير التكهنات

ونشر كانسيلو، البالغ من العمر 32 عامًا، صورة له من الخلف مرتديًا قميص برشلونة، وأرفقها بصورة ساعة رملية، في إشارة واضحة إلى أن عودته إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو قد أصبحت مسألة وقت.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب المفاوضات بين برشلونة والهلال من نهايتها، مع وجود اتفاق مبدئي بشأن عودة اللاعب البرتغالي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

صفقة كانسيلو تقترب من صيغة جديدة

وكان برشلونة قد اتفق مع الهلال قبل أسابيع على انتقال كانسيلو مقابل 10 ملايين يورو، رغم تقارير سعودية تحدثت خلال الأيام الماضية عن ارتفاع مطالب النادي إلى 15 مليون يورو.

لكن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية كشفت عن سيناريو مختلف للصفقة، يتمثل في انتقال كانسيلو إلى برشلونة دون مقابل مالي مباشر، مقابل حصول الهلال على خدمات لاعب الوسط مارك كاسادو.

وبحسب التقرير، فإن قيمة صفقة انتقال كاسادو إلى الهلال ستكون أقل من 40 مليون يورو، وهي القيمة التي كان برشلونة يطمح للحصول عليها مقابل بيع اللاعب.

كانسيلو خارج قائمة الهلال

وغاب كانسيلو عن قائمة الهلال في المباراة الافتتاحية للفريق أمام الفيصلي يوم الجمعة الماضي، وهو ما زاد التكهنات حول مستقبله واقتراب رحيله عن النادي السعودي.

وأوضح الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، أن اللاعب يواصل التدرب بشكل طبيعي مع الفريق، لكنه ترك حسم مستقبله لإدارة النادي.

وقال إنزاجي: «فيما يتعلق بمستقبله واستمراره، فهذه مسألة تخص الإدارة».

أزمة قائمة الأجانب تفتح الباب أمام الرحيل

ويواجه الهلال في الوقت الحالي أزمة تتعلق بعدد اللاعبين الأجانب في قائمته، إذ يضم الفريق 13 لاعبًا أجنبيًا، في حين تسمح اللوائح بتسجيل 10 لاعبين أجانب فقط.

ومن شأن هذه الأزمة أن تعزز احتمالات رحيل كانسيلو، خاصة مع وجود رغبة متبادلة بين اللاعب وبرشلونة في إتمام العودة.

فليك يرحب بعودة كانسيلو

وكان كانسيلو قد قدم مستويات جيدة خلال فترة إعارته إلى برشلونة في الموسم الماضي، بعدما انضم إلى الفريق الكتالوني من الهلال خلال الدور الثاني من الموسم.

وأقنع أداء اللاعب هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بالموافقة على تحرك إدارة النادي من أجل التعاقد معه بصورة نهائية، خاصة في ظل قدرة كانسيلو على اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع.

وبحسب المعطيات الحالية، فإن الاتفاق بين برشلونة وكانسيلو أصبح مكتملًا، ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة النهائية من الهلال لإتمام الصفقة والإعلان الرسمي عن عودة الظهير البرتغالي إلى النادي الكتالوني.