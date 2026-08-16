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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة من داخل برشلونة.. رودري قد يظهر أمام الأهلي في كامب نو

برشلونة
برشلونة
يمنى عبد الظاهر

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن تطور جديد بشأن مستقبل رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، في ظل تحركات نادي برشلونة لحسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد روميرو أن هناك حالة من التفاؤل داخل برشلونة بشأن إمكانية إتمام صفقة رودري، مشيرًا إلى أن النادي الكتالوني يواصل التأكيد على أن اللاعب الإسباني سيكون حاضرًا في مباراة كأس خوان جامبر أمام الأهلي الأسبوع المقبل.

ويستعد برشلونة لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في بطولة كأس خوان جامبر، التي تمثل الظهور الرسمي الأول للفريق الكتالوني أمام جماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي تصريحات روميرو في الوقت الذي يكثف فيه برشلونة مفاوضاته مع مانشستر سيتي من أجل حسم صفقة رودري، وسط تقارير تشير إلى رغبة النادي في إنهاء الاتفاق سريعًا حتى يتمكن من تقديم اللاعب أمام جماهيره خلال مواجهة الأهلي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت خلال الأيام الماضية أن برشلونة قدم عرضًا جديدًا للحصول على خدمات رودري، مع وجود تفاؤل داخل النادي الكتالوني بإمكانية إتمام الصفقة، رغم استمرار المفاوضات مع مانشستر سيتي.

وفي حال حسم الصفقة رسميًا ونجاح تسجيل اللاعب، فإن مواجهة الأهلي قد تشهد الظهور الأول لرودري بقميص برشلونة، في واحدة من أبرز مفاجآت كأس خوان جامبر، خاصة أن اللاعب يُعد أحد أهم نجوم خط الوسط في كرة القدم العالمية.

الصحفي الإسباني جيرارد رودري مانشستر سيتي النادي الكتالوني برشلونة الأهلي كامب نو بطولة كأس خوان جامبر

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