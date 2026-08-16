عموتة يحسم حارس الأهلي أمام برشلونة في كأس خوان جامبر

يفاضل المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير لحراسة مرمى الفريق خلال مواجهة برشلونة الودية، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في ختام تجارب المارد الأحمر بمعسكره المقام في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خسر أمام أوروبا، أحد أندية القسم الثالث، بنتيجة 1-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول، الجمعة، بعدما أجرى عموتة 10 تغييرات على التشكيل الأساسي الذي خاض المباراة الأولى أمام بادالونا، ونجح خلالها الفريق الأحمر في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة، سجلها علي محمود وأقطاي عبد الله وأحمد سيد زيزو.

ويسعى عموتة للاستقرار على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة برشلونة، والذى سيحدد بشكل كبير اللاعبين الذين سيعتمد عليهم المدير الفنى المغربى خلال الموسم الجديد، سواء فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر أو بطولة الكونفدرالية التى يعود المارد الأحمر للمشاركة فيها بعد غياب 11 عاما.

ويحسم عموتة قراره النهائى بشأن الاعتماد على محمد الشناوى، الذى شارك فى المباراة الأولى، أو مصطفى شوبير الذى ظهر فى المباراة الثانية خلال التدريبات المتبقية للفريق قبل مواجهة البارسا، لا سيما أن المدير الفنى يمنح الفرصة لجميع اللاعبين خلال معسكر إسبانيا من أجل الاستقرار على العناصر الأساسية التى يرغب فى الاعتماد عليها ببطولة الدورى.

