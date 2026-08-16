قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بطولة الدرع الخيرية
العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي
باريس سان جيرمان يصطدم بطموح لانس في كأس السوبر الفرنسي
ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه
الزمالك يختتم ودياته اليوم بمواجهة مودرن سبورت قبل انطلاق الدوري
شمس البارودي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل حسن يوسف: صوتك يناديني وأمانك بعد الله يحتويني
إيركايرو تواصل تألقها الدولي بمشاركتها في الدورة الثانية من معرض العلمين للطيران 2026
«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين
صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد غلق القيد.. 8 أسماء جديدة وحسم صفقة للشتاء | التفاصيل كاملة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
هل يحقق كفاءة المستورد؟.. تحرك برلماني عاجل للكشف عن فاعلية الأنسولين المحلي بعد شكاوى مرضى السكر
الحرس الثوري: الدوحة ترفض دخول لجنة تحقيق بشأن طيارين إيرانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر: «تنمية الأسرة» تتابع خدمات الصحة الإنجابية بالمركز الحضري وقافلة ميشلان

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفذت إدارة تنمية الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا إشرافيًا على المركز الحضري، بالتزامن مع متابعة أعمال قافلة الصحة الإنجابية بمنطقة ميشلان، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وجاءت أعمال المرور تحت إشراف الدكتورة مروى حمدي، مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، حيث جرى التأكد من توافر مختلف وسائل تنظيم الأسرة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة ومدى رضا المنتفعات، مع التأكيد على تقديم المشورة الصحية ومساعدتهن في اختيار الوسيلة المناسبة لاحتياجاتهن.

وشهدت قافلة ميشلان تنظيم عدد من الندوات التوعوية لأهالي المنطقة، تناولت أهمية المباعدة بين الولادات ودورها في الحفاظ على صحة الأم والطفل، إلى جانب التعريف بفوائد ومميزات وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، والرد على استفسارات المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما قدمت القافلة خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية بالمجان، شملت صرف وسائل تنظيم الأسرة والعلاجات اللازمة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق المختلفة.

ونفذت الندوات التوعوية كل من الدكتورة كرستين إيليا، مسؤول إعلام تنمية الأسرة بالمديرية، والدكتورة حنان صالح، مسؤول إعلام تنمية الأسرة بإدارة الغردقة.

وشارك في أعمال المرور الإشرافي كل من الدكتورة مروى حمدي، والدكتورة سارة عبد الرحال، والمهندسة إيناس أحمد، مشرفة تمريض تنمية الأسرة بالمديرية.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي استمرار المتابعة الميدانية لخدمات تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، والتوسع في تقديم الوسائل والخدمات مجانًا للمواطنين، مع تكثيف برامج التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، بما يدعم صحة الأم والطفل ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسر بمحافظة البحر الأحمر.

الغردقة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

«أسلوبنا يختلف» .. ماذا قال مدرب طرابزون عن محمد صلاح بعد أول ظهور بالدوري التركي؟

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 .. وعيار 21 الآن

أشرف داري

الأهلي يحسم موقف أشرف داري بعد جلسة التسوية مع وكيله

وزير التربية والتعليم

قبول «تحويلات المدارس» بشرط سماح الكثافة ومنع «تبرعات تقديم الملفات» | قرارات مهمة

إمام عاشور

إعلامي يكشف تفاصيل جلسة تحذيرية مع إمام عاشور بسبب «آدم وطني»

عداد الكهرباء

رصيد عداد الكهرباء ينفد سريعًا؟.. إليك 10 أسباب وطرق حلها

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب

اعتداء شباب على سيدة وابنتها في منشية الجمال بالدقهلية يثير الغضب .. فيديو

ترشيحاتنا

جانب من التدريب

ورشة عمل لتعزيز قدرات الاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية بأحدث تقنيات الذكاء الوبائي بالصحة

بنك ناصر

بنك ناصر: قطاع التكافل ينفذ عدداً من المبادرات لدعم المزارعين

"القومي لذوي الإعاقة": دعم القيادة السياسية ركيزة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

"القومي لذوي الإعاقة": دعم القيادة السياسية ركيزة لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.
طريقة عمل طاجن سجق بالخضار والبطاطس.

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

13 سرا لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية
13 سر لتتبيلة الدجاج و طهيها باحترافية

فيديو

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي عن برامج مقالب رامز جلال: أسلوبه عنيف ومش بحب أتابعه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد