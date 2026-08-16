البحر الأحمر: «تنمية الأسرة» تتابع خدمات الصحة الإنجابية بالمركز الحضري وقافلة ميشلان

نفذت إدارة تنمية الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا إشرافيًا على المركز الحضري، بالتزامن مع متابعة أعمال قافلة الصحة الإنجابية بمنطقة ميشلان، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وجاءت أعمال المرور تحت إشراف الدكتورة مروى حمدي، مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، حيث جرى التأكد من توافر مختلف وسائل تنظيم الأسرة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة ومدى رضا المنتفعات، مع التأكيد على تقديم المشورة الصحية ومساعدتهن في اختيار الوسيلة المناسبة لاحتياجاتهن.

وشهدت قافلة ميشلان تنظيم عدد من الندوات التوعوية لأهالي المنطقة، تناولت أهمية المباعدة بين الولادات ودورها في الحفاظ على صحة الأم والطفل، إلى جانب التعريف بفوائد ومميزات وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، والرد على استفسارات المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما قدمت القافلة خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية بالمجان، شملت صرف وسائل تنظيم الأسرة والعلاجات اللازمة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق المختلفة.

ونفذت الندوات التوعوية كل من الدكتورة كرستين إيليا، مسؤول إعلام تنمية الأسرة بالمديرية، والدكتورة حنان صالح، مسؤول إعلام تنمية الأسرة بإدارة الغردقة.

وشارك في أعمال المرور الإشرافي كل من الدكتورة مروى حمدي، والدكتورة سارة عبد الرحال، والمهندسة إيناس أحمد، مشرفة تمريض تنمية الأسرة بالمديرية.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي استمرار المتابعة الميدانية لخدمات تنمية الأسرة والصحة الإنجابية، والتوسع في تقديم الوسائل والخدمات مجانًا للمواطنين، مع تكثيف برامج التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، بما يدعم صحة الأم والطفل ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسر بمحافظة البحر الأحمر.