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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس: المركز الأوليمبي بيت الأبطال.. ووزارة الشباب شريك في صناعة الإنجاز

وزير الرياضة مع ياسر ادريس
وزير الرياضة مع ياسر ادريس
محمود أحمد

أكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن العلاقة بين الاتحادات الرياضية والمركز الأوليمبي تقوم على التعاون والتكامل، مشيرًا إلى أن المركز يمثل واحدًا من أهم البيوت التي تحتضن المنتخبات الوطنية، ويوفر للأبطال والبطلات الأجواء المناسبة للإعداد والمنافسة.

وأشاد إدريس بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في مساندة الاتحادات الرياضية، مؤكدًا أن الوزارة تفتح دائمًا أبواب التعاون مع مختلف الاتحادات، وتعمل باستمرار على تذليل العقبات وتوفير الإمكانات التي تساعد الأبطال والبطلات على تحقيق أفضل النتائج.

الوزير .. بطل أولمبي 

وثمّن رئيس اللجنة الأولمبية الدور الذي يقوم به البطل الأوليمبي جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم الحركة الرياضية المصرية، والتنسيق مع الاتحادات، وتهيئة المناخ الإيجابي أمام المنتخبات الوطنية، خاصة في ظل الاستعداد للاستحقاقات الدولية والأولمبية المقبلة.

وقال إدريس: " الرياضة منظومة، والمنظومة الناجحة هي التي يعرف فيها كل طرف دوره. الوزارة تدعم وتنظم، والاتحادات تخطط وتجهز، والمركز الأوليمبي يحتضن الأبطال، واللجنة الأولمبية تتابع وتنسق.. وفي النهاية هناك بطل مصري ننتظر منه أن يرفع علم بلاده " .

مرحلة مهمة في الرياضة

وأضاف: " نحن أمام مرحلة مهمة في تاريخ الرياضة المصرية، ولدينا أبطال وبطلات يجدون كل الدعم والرعاية، والتعاون بين الوزارة والاتحادات واللجنة الأولمبية هو الطريق الطبيعي لمزيد من الإنجازات " .

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية أن وزارة الشباب والرياضة حريصة كل الحرص على استضافة الأبطال والبطلات المرتبطين بالمنافسات والتصفيات الأولمبية على نفقتها، وفق نظام ومعايير عادلة تطبق على جميع الاتحادات، بما يضمن توجيه الدعم إلى أصحاب المشروعات والفرص الأولمبية، ويمنح كل بطل حقه في الرعاية والإعداد.

المركز الأوليمبي .. بيت الأبطال

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية: " نيابة عن الاتحادات الأولمبية، أؤكد أن المركز الأوليمبي هو بيت الأبطال، والوزارة سند للرياضة المصرية، والاتحادات شركاء في صناعة الإنجاز. وهناك تكامل وتنسيق في الأدوار، ودعم مستمر من الوزير الكابتن جوهر نبيل، الذي يحرص دائمًا على مساندة اللجنة الأولمبية والاتحادات وتوفير أفضل الأجواء أمام أبطال مصر".

وأضاف: " كل التقدير والتحية للكابتن جوهر نبيل على تعاونه ودعمه، فالرياضة لا تصنعها جهة واحدة، وإنما يصنعها تكامل الجميع. وعندما تتكامل الأدوار، يصبح الطريق أقصر.. وتصبح منصة التتويج أقرب، ويظل الهدف الأجمل هو أن يرتفع علم مصر عاليًا في كل محفل " .

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