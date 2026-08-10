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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس يهنئ أسيل أسامة بذهبية العالم ويشكر جوهر نبيل على دعم الأبطال

أسيل أسامة
أسيل أسامة
عبدالله هشام

هنأ ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بعثة مصر لألعاب القوى، بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في بطولة العالم للشباب.

وخص إدريس بالتهنئة البطلة العالمية أسيل أسامة، بعد تتويجها بالميدالية الذهبية وتحقيقها إنجازًا تاريخيًا عالميًا، مؤكدًا أن ما صنعته أسيل يمثل مصدر فخر للرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أبطال مصر على الوصول إلى القمة ورفع علم الوطن في أكبر المحافل الدولية.

وعقب هذا الإنجاز، وجّه المهندس ياسر إدريس خالص الشكر والتقدير إلى الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على دعمه ومساندته المستمرة للأبطال والاتحادات الرياضية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل أحد أهم عوامل النجاح، ويمنح أبطال مصر الثقة والدافع لمواصلة رحلة الإنجاز.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري لألعاب القوى  برئاسة العميد حاتم فودةفي إعداد الأبطال، مؤكدًا أن صناعة البطل العالمي تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل والتخطيط والدعم.

ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية بطولة العالم للشباب ألعاب القوى وزراة الرياضة

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