شبهة جنائية وراء وفاة ربة منزل بالبحيرة.. والنيابة تأمر باستخراج جثمانها وإعادة تشريحه

قررت نيابة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار باهر شماتة، القائم بأعمال مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار هاشم إبراهيم، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، استخراج جثمان ربة منزل توفيت بإحدى قرى مركز الدلنجات، وإعادة تشريحه لبيان أسباب الوفاة، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به والدها، طالب فيه بإعادة التحقيق في ملابسات وفاتها، لوجود شكوك حول سبب الوفاة.

وتنفيذًا لقرار النيابة العامة انتقل المستشار أحمد سامح، وكيل النائب العام، برفقة الطبيب الشرعي إلى المقابر، حيث جرى استخراج الجثمان واتخاذ العينات الطبية والكيماوية اللازمة، تمهيدًا لفحصها وإعداد التقرير الطبي الشرعي الذي يحدد أسباب الوفاة، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات بلاغًا يفيد بوفاة السيدة ع. ع، ربة منزل، داخل منزلها بإحدى قرى المركز.

وبحسب أقوال أسرتها وزوجها وقت وقوع الحادث، فإن الوفاة حدثت نتيجة تعرضها لصعق كهربائي خلال قيامها بغسل الملابس داخل المنزل، ولم تكن هناك شبهة جنائية في حينه.

إلا أن والد المتوفاة تقدم لاحقًا ببلاغ إلى الجهات المختصة، طالب خلاله بإعادة فحص ملابسات الواقعة والتحقيق في أسباب الوفاة، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار باستخراج الجثمان وإعادة تشريحه، للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة وحسم مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة لحين ورود تقرير الطب الشرعي ونتائج الفحوصات والعينات، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.