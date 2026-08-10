محافظ الدقهلية من المركز التكنولوجي: العمل على تحقيق رضا المواطن وسرعة إنجاز الملفات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، للوقوف على مستوى الأداء، بحضور محمد أمين، رئيس الحي.

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية المفاجئة تهدف إلى الوقوف على سير العمل داخل المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، ومدى الالتزام في أداء المهام، واستطلاع آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات، والتأكد من الاستجابة السريعة لطلباتهم وشكواهم في مختلف الملفات، خاصة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، وتراخيص البناء، ومختلف احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لكل ملف، مشيرًا إلى أهمية تسريع وتيرة الإنجاز فيما يخص ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين، وكذلك الرد الفوري والدقيق على استفسارات المواطنين المتعلقة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ أن تحقيق رضا المواطن هو الهدف الأسمى لأجهزة المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء مصالحهم دون تأخير، مع الحفاظ على الشفافية والانضباط في العمل، في الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن رضاهم وتقديرهم لجهود محافظ الدقهلية في مختلف القطاعات.

كما وجه محافظ الدقهلية، لرئيس الحي باستمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .