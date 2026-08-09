محافظ الدقهلية يتابع نتائج لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بجمصه

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة على مدينة جمصة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين أجهزة الرقابة المختلفة لضمان حوكمة الأداء المحلي.

ترأس الحملة، الحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وعضوية كل من الأستاذ محمد لطفي والأستاذ إبراهيم الشربيني. وقد هدفت الحملة إلى تحقيق عدة محاور رئيسية، شملت:

· التأكد من انتظام سير العمل وانضباط الموظفين، ومدى التزامهم بساعات العمل الرسمية واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة للتراخيص الصادرة بكافة أنواعها (المباني، المحلات، الأنشطة التجارية)، للتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي على الطبيعة، مع حصر المخالفات إن وجدت وتحديد المسؤولية عنها.

· الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقياس زمن الاستجابة للمعاملات، ورصد أي معوقات تحول دون حصول المواطن على حقه كاملاً في الخدمات دون محاباة أو تعطيل، بما يضمن تحقيق مبدأ "المواطن أولاً".

وشملت الحملة التفتيشية المرور على عدد من المرافق الحيوية بمدينة جمصة، وهي: مقر مدينة جمصة، وجهاز 15 مايو، والحملة الميكانيكية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين. كما تم مراجعة عينة عشوائية من تراخيص البناء الصادرة عن جهاز 15 مايو، ومطابقتها على الطبيعة للتأكد من صحتها، إلى جانب المرور على أعمال النظافة العامة، ومراجعة وحصر عمال النظافة الموردين من شركة النظافة المتعاقد معها، للتأكد من أعدادهم وكفاءة الأداء.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الانضباط الإداري يظل خط الدفاع الأول عن حقوق المواطن، مُوجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، ومُطالبًا بكشف أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب الوظيفي، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة والمفاجئة هي الأسلوب الأمثل لضمان تقديم خدمة لائقة لأهالي المحافظة.