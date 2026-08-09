قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
الفضي والأزرق الداكن.. تسريبات جديدة تكشف عن لوني iPhone Fold المنتظر
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع نتائج لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بجمصه

جهاز 15مايو
جهاز 15مايو
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة على مدينة جمصة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين أجهزة الرقابة المختلفة لضمان حوكمة الأداء المحلي.

ترأس الحملة، الحسيني البغدادي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وعضوية كل من الأستاذ محمد لطفي والأستاذ إبراهيم الشربيني. وقد هدفت الحملة إلى تحقيق عدة محاور رئيسية، شملت:

· التأكد من انتظام سير العمل وانضباط الموظفين، ومدى التزامهم بساعات العمل الرسمية واللوائح المنظمة للخدمة المدنية، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة للتراخيص الصادرة بكافة أنواعها (المباني، المحلات، الأنشطة التجارية)، للتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي على الطبيعة، مع حصر المخالفات إن وجدت وتحديد المسؤولية عنها.
· الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقياس زمن الاستجابة للمعاملات، ورصد أي معوقات تحول دون حصول المواطن على حقه كاملاً في الخدمات دون محاباة أو تعطيل، بما يضمن تحقيق مبدأ "المواطن أولاً".

وشملت الحملة التفتيشية المرور على عدد من المرافق الحيوية بمدينة جمصة، وهي: مقر مدينة جمصة، وجهاز 15 مايو، والحملة الميكانيكية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين. كما تم مراجعة عينة عشوائية من تراخيص البناء الصادرة عن جهاز 15 مايو، ومطابقتها على الطبيعة للتأكد من صحتها، إلى جانب المرور على أعمال النظافة العامة، ومراجعة وحصر عمال النظافة الموردين من شركة النظافة المتعاقد معها، للتأكد من أعدادهم وكفاءة الأداء.

وشدد محافظ الدقهلية على أن الانضباط الإداري يظل خط الدفاع الأول عن حقوق المواطن، مُوجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، ومُطالبًا بكشف أي تقصير أو تهاون في أداء الواجب الوظيفي، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة والمفاجئة هي الأسلوب الأمثل لضمان تقديم خدمة لائقة لأهالي المحافظة.

الدقهلية محافظه جمصه محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الأهلي يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

عبدلله السعيد

الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد