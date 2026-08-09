انطلاق دورة "الأمن السيبراني المؤسسي" بمكتبة مصر العامة في الدقهلية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في "الأمن السيبراني المؤسسي"، التي تنظمها محافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمكتبة مصر العامة بالمنصورة بإشراف الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، وتنظيم الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة.

وذلك في إطار الجهود المشتركة لنشر الوعي الرقمي ورفع كفاءة العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وتهدف الدورة إلى تعزيز مفاهيم الأمن السيبراني، وتنمية مهارات المشاركين في حماية البيانات، والتعامل الآمن مع التهديدات السيبرانية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة الأمن الرقمي، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وتشتمل الدورة على محاور تدريبية متنوعة، تشمل: مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأهمية تأمين البيانات، ودور الذكاء الاصطناعي في حمايتها، بالإضافة إلى استعراض الأدوات والتقنيات العملية المستخدمة في هذا المجال.

كما تتضمن الدورة تطبيقات عملية، منها: اكتشاف التهديدات، تحليل سلوك المستخدمين، فحص الوثائق الحساسة، والتعامل مع الرسائل الاحتيالية والمرفقات الخطرة، إلى جانب سيناريوهات محاكاة للهجمات السيبرانية، واستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة البيانات وحمايتها.

كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من استيعاب مفاهيم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بشكل مبسّط وعملي، وتمكينهم من استخدام أدوات التحليل والحماية، مع تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية وأساليب الوقاية منها، بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا.

تُعقد المجموعة الأولى من الدورة خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري، على أن تُقام المجموعة الثانية في الفترة من 16 إلى 20 أغسطس 2026، بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.