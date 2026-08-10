وزير الرياضة يهنئ ملك وزينة بعد اختيارهما ضمن الأفضل في مونديال الناشئات

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبات المنتخب الوطني للناشئات لكرة اليد ملك عمرو سليم وزينة عمرو، بعد ان تم اختيارهم ضمن التشكيل الأفضل في بطولة العالم للناشئات.

ويضاف هذا الإنجاز الجديد إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها بنات مصر خلال منافسات المونديال، الذي اختتمه المنتخب الوطني بتحقيق المركز الرابع عالميًا في إنجاز تاريخي يتحقق للمرة الاولي علي مستوي كرة اليد النسائية المصرية .

وجاء اختيار ملك عمرو سليم ضمن التشكيل الأفضل للبطولة في مركز الظهير الأيمن، فيما اختيرت زينة عمرو ضمن أفضل لاعبات البطولة في مركز الدائرة، وذلك بعد أداء وحضور قوي بين كبار اللعبة على مستوى العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اختيار لاعبتين مصريتين ضمن الأفضل في العالم يمثل رسالة قوية بأن كرة اليد النسائية المصرية تمتلك جيلًا استثنائيًا من المواهب والبطلات القادرات على المنافسة وصناعة التاريخ.

وقال جوهر نبيل: المنتخب المصري لناشئات اليد قدم اداء مميزا وثابتا علي مدار البطولة واللاعبتان ملك وزينة، اللاتي وقع الاختيار عليهن ضمن الأفضل في العالم ليس وليد الصدفة لكن جاء نتيجة تعب ومجهود وإصرار، ورسالة لكل بنت مصرية إن حلمها ممكن يتحول لحقيقة وإنها تقدر تقف على منصات التتويج.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: فخور بكل لاعبة في منتخب مصر كسبتوا احترام العالم، ووصلتوا للمركز الرابع عالميًا، وخرج من بينكن لاعبتين ضمن التشكيل الأفضل في البطولة في إنجاز كبير يحسب لكرة اليد المصرية.

وقدم الوزير الشكر للبعثة المصرية بالكامل ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في دعم الاتحادات الرياضية واللاعبين واللاعبات، وتهيئة الظروف المناسبة للجميع لتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات لبلدهم مصر.