وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء مبادرة بصمة شباب مصر لبحث خططها المستقبلية

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بأعضاء مبادرة “بصمة شباب مصر”، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم المبادرات الشبابية الجادة، والتعرف على خططها وبرامجها المستقبلية، واستعراض أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة، بما يسهم في تحقيق التمكين المتكامل والمستدام للشباب المصري وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتوسيع نطاق عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص العمل للشباب، وتنفيذ ملتقيات التوظيف، وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب والتأهيل، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم المبادرات التي تحقق أثرًا ملموسًا في حياة الشباب، مشددًا على أهمية قياس الأثر والوقوف على النتائج الفعلية للمبادرات والبرامج المنفذة، ومدى تأثيرها على الشباب، ورصد عدد المستفيدين منها، بما يضمن تطويرها بصورة مستمرة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وقال وزير الشباب والرياضة: “نحرص على أن تكون جميع المبادرات الشبابية قائمة على نتائج قابلة للقياس، وأن تحقق أثرًا حقيقيًا ومستدامًا في المجتمع، فنجاح أي مبادرة لا يُقاس بعدد الأنشطة التي تنفذها فقط، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياة الشباب، وخلق فرص حقيقية للنمو والتمكين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.”

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى عرض قدمه أعضاء المبادرة حول أبرز الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها، والخطط المستقبلية لتوسيع قاعدة المستفيدين، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم اللازم للمبادرات الشبابية التي تسهم في تنمية قدرات الشباب، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.