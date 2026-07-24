وزارة الشباب والرياضة تُطلق المعسكر الأول لإعداد قادة المواطنة والسلام

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المعسكر الأول لإعداد قادة المواطنة والسلام بالقاهرة، بمشاركة جوالة وجوالات مراكز الشباب بمحافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، ويستمر حتى الــ 25 من يوليو الجاري، للفئة العمرية من 18 إلى 22 عامًا.

ويأتي تنظيم المعسكر في إطار جهود الوزارة لتعزيز قيم المواطنة الشاملة، وغرس ثقافة السلام في نفوس النشء والشباب؛ بما يسهم في إعداد جيل من قادة المواطنة والسلام القادرين على احتضان التنوع وترسيخ قيم التعايش وقبول الآخر.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمعسكر اليوم بمقر المركز بالزمالك، بحضور المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتورة أمل جمال سليمان، مستشار قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، ومسؤولي برنامج المواطنة بالقطاع، والمطران منير حنا، رئيس المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

وتتناول جلسات المعسكر عددًا من المحاور، أبرزها التعريف بمفهوم المواطنة الشاملة، وتعزيز الهوية الوطنية المشتركة، وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات، وتنمية مهارات بناء السلام، وتشجيع التفكير النقدي، إلى جانب تطوير المهارات الريادية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا داخل المجتمع.

كما يهدف المعسكر إلى بناء شبكة مستدامة من الشباب العاملين في مجال بناء السلام داخل مجتمعاتهم، من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لإعداد وتصميم مبادرات مجتمعية تُسهم في نشر ثقافة السلام وتعزيز التماسك المجتمعي.