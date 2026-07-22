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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة يتفقدان المنشآت الرياضية بالمدينة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وبحضور الدكتور المهندس مصطفى النجدي والمهندس محمد عبد الناصر، نائبي رئيس الجهاز، وعدد من قيادات الجهاز، المنشآت الرياضية التي تم تنفيذها بالمدينة، لبحث ووضع آليات إدارة تلك المنشآت الرياضية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها ويعزز دورها في خدمة المواطنين.

وثمّن وزير الشباب والرياضة التعاون القائم والمتواصل بين الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مضيفًا أن الوزارتين بصدد تنفيذ بروتوكول تعاون بينهما لتنفيذ المزيد من البرامج والأنشطة المتنوعة، من أجل جذب المزيد من المواطنين نحو المدن الجديدة من خلال تنفيذ العديد من المنشآت الرياضية وكيفية إدارتها.

كما تطرقت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة إلى وضع منظومة لإدارة وتشغيل تلك المنشآت الرياضية وفق أحدث النظم، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لمختلف الفئات العمرية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها المدينة في تنظيم واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية.

وأشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بما شاهده من منشآت رياضية تم تنفيذها على أعلى مستوى بمدينة العلمين الجديدة، وما طرأ عليها من تطور عمراني وحضاري، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان من خلال جهاز المدينة لوضع برامج تشغيل متكاملة لتلك الملاعب المتميزة، وبحث استضافتها لمزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية التي تسهم في نشر فكرة الممارسة الرياضية للشباب المصري، وأيضًا تعزز من جعل مدينة العلمين الجديدة على خريطة استضافة وجذب كبرى فعاليات السياحة الرياضية، وإتاحة الفرصة لمزيد من المواطنين لممارسة الرياضة بأريحية، وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان.

فيما أكد الدكتور محمد خلف الله أن مدينة العلمين الجديدة تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رئيسية لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية على مدار العام، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في نشر الثقافة الرياضية وتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية، وبما يتماشى مع رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإنشاء مدن عمرانية متكاملة لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فحسب، وإنما تضم مختلف الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية الزيارة التفقدية، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز مدينة العلمين الجديدة، بما يحقق التشغيل الأمثل للمنشآت الرياضية، ويعظم الاستفادة منها، ويواكب رؤية الدولة في بناء مدن الجيل الرابع التي توفر بيئة متكاملة للحياة والعمل والترفيه والرياضة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة جهاز القرى السياحية

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