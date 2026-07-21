وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير الملعب القانوني بمركز شباب النصر

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير الملعب القانوني بمركز شباب النصر، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

يأتي افتتاح الملعب ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية، والارتقاء بمراكز الشباب، بما يتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومجهزة وفق أعلى المعايير.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تطوير مراكز الشباب يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في تحديث البنية الرياضية والشبابية، باعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسهم في اكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبناء جيل قادر على المشاركة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

ويأتي افتتاح أعمال تطوير الملعب القانوني بمركز شباب النصر في ختام الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الإسكندرية، والتي استهلها بلقاء المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لبحث عدد من ملفات تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، ثم المشاركة في بدء احتفالية اليوم الرياضي العربي باستاد الإسكندرية، وإطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي ورفع العلم، وتكريم فريق أبو قير للأسمدة بمناسبة صعوده إلى الدوري الممتاز، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية.