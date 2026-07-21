قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟
بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام
رئيسا الجامعة والقطاع يكرمان الفائزين في مسابقة “رواد العربية” بالأزهر.. صور
مئات القتلى والمصابين.. هل حاولت إدارة ترامب إخفاء العدد الحقيقي لخسائرها؟
"إعلامي الوزراء": هيئة المحطات النووية تؤكد الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة في مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية
القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن
من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم
ترامب يرفض تهديد عمدة نيويورك باعتقال نتنياهو
التحفظ على مركب سياحي بالأقصر وإحالة واقعة إلقاء مخلفات في النيل للنيابة
هبوط جديد .. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه الآن
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح أعمال تطوير الملعب القانوني بمركز شباب النصر

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير الملعب القانوني بمركز شباب النصر، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

يأتي افتتاح الملعب ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية، والارتقاء بمراكز الشباب، بما يتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومجهزة وفق أعلى المعايير.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تطوير مراكز الشباب يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في تحديث البنية الرياضية والشبابية، باعتبار مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسهم في اكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وبناء جيل قادر على المشاركة في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

ويأتي افتتاح أعمال تطوير الملعب القانوني بمركز شباب النصر في ختام الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الإسكندرية، والتي استهلها بلقاء المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لبحث عدد من ملفات تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، ثم المشاركة في بدء احتفالية اليوم الرياضي العربي باستاد الإسكندرية، وإطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي ورفع العلم، وتكريم فريق أبو قير للأسمدة بمناسبة صعوده إلى الدوري الممتاز، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية.

وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب جوهر نبيل مركز شباب النصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بعدد من مراكز ومدن المحافظة ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بعدد من المدن ويوجه بسرعة الاستجابة لمطالب الأهالي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش مع وفد الوكالة الإيطالية للتنمية "AICS" تعزيز التعاون

حملة الصحة ببني سويف

صحة بني سويف: ضبط أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك في حملات على 200 منشأة غذائية

بالصور

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

الشمس الحارقة.. نصائح لمالكي السيارات وتحذير من الطقس الحار

تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار
تحذير من الطقس الحار

الطقس الحار وتأثيره على صحتك.. أعراض لا تتجاهلها في الصيف

الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف
الطقس الحار وتأثيره على صحتك..أعراض لاتتجاهل فى الصيف

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد