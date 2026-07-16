وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية يشهد تدشين مبادرة "صيفنا.. تنمية وإبداع للنشء"

شهد اللواء حسين حنفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الخميس، تدشين مبادرة "صيفنا.. تنمية وإبداع للنشء" بمركز شباب الراهبين التابع لإدارة شباب سمنود، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالغربية ضمن خطة النشاط الصيفي لعام 2026م .

توجيهات الشباب والرياضة

وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية قدرات النشء واستثمار أوقات فراغهم في برامج تعليمية وثقافية ورياضية وترفيهية هادفة.

تحرك تنفيذي



وفي كلمته خلال افتتاح المبادرة، أكد اللواء حسين حنفي أن المبادرة تمثل أحد البرامج الهادفة لبناء شخصية النشء وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تواكب اهتماماتهم، وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وترسيخ روح الإبداع والابتكار، بما ينعكس إيجابًا على إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.

توعية المواطنين

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تتضمن برامج رياضية وثقافية وفنية ودينية وكشفية وبيئية وتكنولوجية، إلى جانب عروض سينما الأطفال، وورش العمل، واللقاءات التوعوية، بما يحقق الاستفادة القصوى للنشء خلال الإجازة الصيفية، ويسهم في اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي والبيئي، ونشر الثقافة الرياضية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.

تحسين خدمات المواطنين



وشهدت فعاليات اليوم تنفيذ ندوة توعوية بعنوان "الحد من استخدام البلاستيك للحفاظ على البيئة"، حاضر فيها الدكتور علي شبل الأباصيري، بجهاز شؤون البيئة بالغربية، حيث تناول الآثار البيئية السلبية للاستخدام المفرط للبلاستيك، وأهمية نشر الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة التي تنفذها إدارة تنمية النشء.

“صيفنا ..تنمية وإبداع ”



وتأتي مبادرة "صيفنا.. تنمية وإبداع للنشء" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم برامج صيفية متنوعة تسهم في تنمية مهارات النشء واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، من خلال مراكز الشباب المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتُنفذ المبادرة تحت إشراف الأستاذ تامر عبد الكريم، مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.