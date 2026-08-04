وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة كأس العالم للدارتس 2027

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقد استضافة جمهورية مصر العربية لبطولة كأس العالم للدارتس 2027، وذلك بحضور اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهوريه للتنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبرى البطولات الرياضية..

حضر مراسم التوقيع السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس، وهم اللواء جمال يوسف، وجودة أبو النور، والمهندس زكريا عصام، إلى جانب الدكتور محمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة بطولة كأس العالم للدارتس 2027 تمثل إضافة جديدة لسجل النجاحات المصرية في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل دعم الاتحادات الرياضية الوطنية وتعزيز فرص استضافة البطولات الكبرى بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للرياضة.

وتأتي استضافة البطولة في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى توسيع نطاق استضافة المنافسات الدولية، بما يعزز من الحركة الرياضية والسياحية، ويعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية ومنشآت رياضية حديثة وقدرات تنظيمية متميزة.