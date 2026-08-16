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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب الصالات أمان تنزانيا وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا بالمغرب

منتخب الصالات
منتخب الصالات
محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الأحد، ثاني مبارياته الودية أمام نظيره التنزاني، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقرر إقامتها في المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتقام المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد لتجهيز اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على تنزانيا في المواجهة الودية الأولى التي جمعت المنتخبين يوم الجمعة الماضي، بعدما حسم اللقاء بنتيجة 6-0.

وأقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وشهدت تألق أحمد علي الذي سجل أربعة أهداف، بينما أحرز كل من إبراهيم السيد وعبد الرحمن سيد هدفًا.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من المواجهة الثانية، من خلال تجربة عدد من الخطط والعناصر، ومعالجة الملاحظات التي ظهرت خلال اللقاء الأول.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات بمواجهة تنزانيا، قبل أن يلتقي موزمبيق، ثم يختتم مواجهاته في دور المجموعات أمام أنجولا.

وتقام منافسات البطولة في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

ويسعى المنتخب المصري إلى الاستفادة من فترة الإعداد الحالية والوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية، قبل الدخول في المنافسات القارية.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات لن تكون مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

منتخب الصالات تنزانيا أمم أفريقيا بالمغرب أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات

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