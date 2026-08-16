منتخب مصر لكرة الصالات يلتقي تنزانيا وديا استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

يلتقي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد ، المدير الفني، مع نظيره التنزاني اليوم الأحد على صالة استاد القاهرة الدولي وديا للمرة الثانية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

فوز مصر على تنزانيا

وكان قد فاز منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد ، المدير الفني، على نظيره التنزاني بنتيجة 6-0، في المباراة الودية التي جمعتهما على صالة الدكتور حسن مصطفي بأكتوبر ، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر المقبل.

أهداف منتخب مصر

وسجل أهداف منتخب مصر، أحمد علي أربعة أهداف، بينما أحرز إبراهيم السيد وعبد الرحمن سيد هدفًا لكل منهما.

بداية المشوار

ويستهل منتخب مصر مشواره ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات بمواجهة تنزانيا، ثم موزمبيق، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات في النسخة المقبلة غير مؤهلة إلى كأس العالم.