قرار جديد من حسين عموتة قبل مباراة الأهلي وبادالونا الودية

قرر حسين عموتة ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة بادالونا الإسباني الودية، والتي تقام على ملعب «CEF Bosc de Tosca" ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد لفرض السرية التامة على الفريق في ظل الاستعداد للموسم الكروي الجديد.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد وياسر إبراهيم وياسين مرعي وكريم فؤاد.

الوسط: أحمد رضا وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وسفيان بن جديدة ومحمد رأفت.​

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر الإعداد في إسبانيا الممتد حتى 20 أغسطس الجاري.