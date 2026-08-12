بسمة وهبة: لا توجد وسيلة مشروعة لإهانة الفقراء.. الفقر مش عيب يا أفندم

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، إلى منتقدي أهالي ضحايا قرى بحر البقر، مؤكدة أنه لا توجد أي وسيلة مشروعة لإهانة الفقراء أو التقليل منهم، وقالت: «مينفعش تعمل معاهم كدة»، معربة عن حزنها على أهالي الشرقية، في ظل ما تعرضوا له من ألم، وكذلك على أهالي الإسماعيلية الذين يعيشون تداعيات الحادثة.

وشددت مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، على أن الحديث عن الفقر أو عدد الأبناء أو تنظيم الأسرة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لمعايرة الأسر المكلومة، مؤكدة: «مفيش أي وسيلة مشروعة في إهانة الفقراء.. مش مسموح إهانة الفقراء أبداً.. الفقر مش عيب يا أفندم».

وأضافت أنه لا يجوز افتراض أن الطفل الذي ينزل إلى الأرض غير متفوق أو لا يملك أحلامًا، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال قد يكونون متفوقين ويحلمون بأن يصبحوا أطباء أو مهندسين.

وأكدت وهبة أنها تؤمن بأن مكان الطفل الأساسي هو التعليم، وأنه لا يجوز تحميله أعمالًا شاقة تهدد صحته أو حياته، لكنها شددت على ضرورة الفصل بين هذا المبدأ وبين استغلال لحظة فقد الأبناء لتوجيه اللوم إلى أسرهم. واختتمت حديثها برسالة واضحة: «لا لا مش وقته.. مش وقت تنظير»، مطالبة بالترحم على الضحايا والدعاء لأسرهم بالصبر، قائلة: «الله يرحمهم اترحم عليهم يا أخي.. قول الله يصبر أهلهم».

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