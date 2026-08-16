محافظ أسيوط يواصل متابعة تطوير ميادين المدينة بالمشاركة المجتمعية

واصل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة ميادين المدينة والمحاور والمداخل الرئيسية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ أعمال التطوير دون تحميل موازنة المحافظة أية أعباء مالية، والاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعات والمؤسسات والجهات المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد العام وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

رافق المحافظ الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، سكرتير عام المحافظة، وأبوالعيون إبراهيم، رئيس حي شرق، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الحرب والسلام بحي شرق مدينة أسيوط، والتي يتم تنفيذها بالمشاركة المجتمعية، للوقوف على الموقف التنفيذي ومراجعة التصور المقترح لإعادة تخطيط الميدان وتنظيم الحركة المرورية به، بما يحقق انسيابية الحركة والاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة.

واطلع المحافظ على تفاصيل ومكونات التصور المقترح، ووجه بمراعاة طبيعة وكثافة الحركة المرورية بالميدان، والعمل على تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية، مع رفع كفاءة الأرصفة وتنسيق الموقع وزيادة المساحات الخضراء والارتقاء بمختلف مكونات الميدان، بما يجمع بين الكفاءة الوظيفية وجودة التنسيق العام.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطوير تتضمن إعادة تخطيط وتنظيم الميدان وضبط مسارات حركة السيارات وتوجيهها بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب إعادة وضع التمثال القائم بالميدان في منتصفه ضمن أعمال إعادة التخطيط والتنظيم، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحركة المرورية والحفاظ على القيمة الجمالية للموقع، فضلًا عن رفع كفاءة الأرصفة وتحسين تنسيق الموقع.

وأكد المحافظ أن تطوير ميدان الحرب والسلام يمثل نموذجًا عمليًا لما تستهدفه المحافظة من توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تطوير المواقع والميادين الحيوية، مشيدًا باحدى الحامعات الخاصة وما تقدمه من إمكانات وخبرات، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والفنية المتخصصة في إعداد رؤية متكاملة تتناسب مع طبيعة الموقع واحتياجاته.

وشدد على أن أعمال تطوير الميادين بمدينة أسيوط ستتواصل تباعًا من خلال المشاركة المجتمعية، في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والمحاور والمداخل الرئيسية، وتحسين الصورة البصرية وتعزيز الهوية الجمالية للمدينة، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور والجهات الأكاديمية والاستشارية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج دون تحميل موازنة المحافظة أية أعباء مالية.

ووجه اللواء محمد علوان بسرعة استكمال أعمال تطوير ميدان الحرب والسلام وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، بما يعزز كفاءة الميدان ويدعم انسيابية الحركة باعتباره أحد المواقع الحيوية بمدينة أسيوط.