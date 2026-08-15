قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الأهلي.. حكاية سفارة النمسا وفرمان عموتة وتعديلات بـ ودية برشلونة
الدولية لحقوق فلسطين: الشجب لم يعد كافيا.. ونطالب واشنطن بوقف الخروقات الإسرائيلية
تقليل من النجوم أم إثبات للذات؟.. أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
"كنت محتاج كل جنيه".. أحمد عبد القادر يكشف معاناته مع الأهلي
دليلك الشامل لمستلزمات وشنط المدرسة 2026.. الأسعار وأبرز أماكن التخفيضات
محكمة ألمانية تقضي بسجن زوج سيدة مصرية بتهمة قتلها عن غير عمد
قبل ساعات من غلق القيد.. صفقة جديدة تقترب من الأهلي
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
قبل غلق القيد بساعات.. صفقات كبار الدوري المصري| سيد البلد يتصدر
1355 فرصة عمل في 7 محافظات برواتب مجزية.. اعرف التفاصيل
زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟
مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. تحرير 662 محضرًا تموينيًا ومخالفات بالمخابز والأسواق خلال أسبوع

حملات تموينية مكثفة بأسيوط
حملات تموينية مكثفة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع والمنتجات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، إلى جانب إحكام الرقابة على المخابز البلدية والمنشآت التموينية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والخدمات التموينية لمستحقيها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها الخارجية على مدار الأسبوع تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، أسفرت عن تحرير 662 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق والمنشآت التموينية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة الميدانية والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو التلاعب في السلع والأسعار.

وأشار إلى أن الحملات في مجال الرقابة على الأسواق أسفرت عن ضبط 123 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة والمذبوحة خارج المجازر، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر أو بدون فواتير وبيانات، فضلًا عن ضبط 500 قطعة حلوى و120 قطعة كيك منتهية الصلاحية، و800 قطعة حلوى بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 كرتونة لوليتا مجهولة المصدر.

وأضاف المحافظ أنه تم ضبط 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص، إلى جانب ضبط مخزن غير مرخص بداخله مستلزمات لتقطيع الرخام مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط محطات وقود قامت بالتصرف والتجميع في نحو 43 ألف لتر من السولار والبنزين بدون وجه حق.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و14 محضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و30 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وفي مجال الرقابة على المخابز، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 592 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو السلع المدعمة، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية ومحطات الوقود، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار معلنة، ويحافظ على استقرار الأسواق.

أسيوط محافظ أسيوط الحملات التموينية السلع والمنتجات المخابز البلدية محطات الوقود مستودعات البوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

مصطفي شوبير

الأهلي يرفض عرضًا إيطاليًا لضم مصطفى شوبير

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد