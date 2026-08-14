أسيوط: تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة باعتباره أحد المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية المهمة، والذي يحظى باهتمام كبير من الدولة ودعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مركز القوصية يضم إحدى أبرز محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، والمتمثلة في دير السيدة العذراء المحرق، إلى جانب آثار مير، وهو ما يعزز من المقومات السياحية والأثرية للمركز، ويتيح فرصًا واعدة لتحقيق عوائد سياحية واقتصادية وتنموية.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير الجارية تستهدف الارتقاء بمستوى الطرق والمحاور المؤدية إلى المواقع الدينية والأثرية، وإظهارها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية والدينية والسياحية لمسار العائلة المقدسة، مع تحسين مستوى الخدمات والمرافق والمظهر العام بالمناطق المحيطة بها.

وفي هذا الإطار، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، أعمال تطوير وتجميل الطريق المؤدي إلى الدير المحرق وآثار مير، حيث جرى استكمال أعمال السور الحضاري وأعمال تركيب الإنترلوك والدهانات، تمهيدًا لاستكمال الشكل الحضاري لكورنيش يمتد بطول مسار الطريق المؤدي إلى الدير المحرق وآثار مير، بدءًا من الطريق الزراعي أسيوط/القاهرة وحتى عزبة أنطون.

كما تضمنت الأعمال كذلك بحث وتنفيذ أعمال تطوير وإعادة هيكلة الطريق، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والزائرين والمترددين على المنطقة، إلى جانب بحث أعمال تطوير الميدان أمام المدرسة الثانوية الزراعية، وتنفيذ أعمال التشجير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة، وذلك تحت إشراف أشرف طنطاوي، نائب رئيس المركز.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمراحل تنفيذ أعمال التطوير، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للمواصفات المطلوبة، وتحقيق التكامل بين تطوير الطرق والمرافق وأعمال التجميل والتشجير، بما يليق بمكانة مسار العائلة المقدسة وما يمثله من قيمة دينية وتاريخية وسياحية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير ورفع كفاءة المناطق الواقعة ضمن مسار العائلة المقدسة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها، بما يدعم حركة السياحة ويعزز التنمية الاقتصادية بالمناطق المستهدفة.