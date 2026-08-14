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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسيوط تحرر 307 محاضر للمخابز والأسواق خلال حملات مكثفة بالمراكز

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، حملات تموينية مكثفة على عدد من مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية، وضبط المخالفات والتلاعب في الأسعار.


جاءت الحملات بناءً على تعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية تموين أسيوط، بتشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية، ومتابعة حركة تداول السلع بالأسواق، والتأكد من التزام التجار وأصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات والقوانين المنظمة.


وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 307 محاضر للمخابز البلدية والأسواق، تنوعت بين مخالفات تموينية وصحية ومخالفات تتعلق بالأوزان والمواصفات والإعلان عن الأسعار.


ضبط لحوم ودقيق مدعم قبل تداولهما بالمخالفة


وفي مجال الرقابة على الأسواق، تمكنت الحملات من ضبط 10 كيلو جرامات من اللحوم المذبوحة خارج المجزر الحكومي، بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لعمليات الذبح وتداول اللحوم.


كما تمكنت الحملات من ضبط 10 شكاير من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وتم كذلك ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، إلى جانب تحرير محضرين لغلق مستودعات بوتاجاز، بالإضافة إلى تحرير 21 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.


280 محضرًا للمخابز البلدية


وفي مجال متابعة المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا، تنوعت المخالفات التي تم رصدها بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان.


كما شملت المخالفات التصرف في كميات من الدقيق المدعم بالمخالفة للقواعد المنظمة، وعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز.


وأكدت مديرية تموين أسيوط استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومواجهة أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة أو الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسيوط التموين حملات تموينية وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ أسيوط الحملات الرقابية

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