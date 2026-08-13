محافظ أسيوط يتفقد أعمال استكمال تطوير حديقة ناصر للحيوان بأبوتيج

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة حديقة ناصر بمدينة أبوتيج، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز، بما يستهدف إعادة الحديقة إلى مكانتها كحديقة حيوان ومتنفس ترفيهي وسياحي متكامل يخدم أهالي أبوتيج ومختلف مراكز أسيوط ومحافظات الصعيد، مستفيدًا من موقعها المتميز المطل على نهر النيل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وهالة نصير، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، ومحمد حسن عبد الكريم، مدير مشروع الحدائق المتخصصة بالمحافظة، والدكتور خالد فزاع، عضو مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الإسكان حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، باعتماد مالي قدره 25 مليون جنيه كمرحلة أولى، تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان، على مساحة نحو 5 أفدنة بوسط مدينة أبوتيج.

وأوضح اللواء محمد علوان أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء مبنى إداري على مساحة نحو 150 مترًا مربعًا بالضلع القبلي للحديقة، ورفع كفاءة المرسى السياحي، وإنشاء قاعة للأفراح بمساحة نحو 500 متر مربع، إلى جانب إعادة تنظيم الحديقة والفصل بين منطقة حديقة الحيوانات والحديقة العامة، بما يراعي الاشتراطات البيئية واحتياجات الحيوانات، مع الحفاظ على مساحات الرؤية والمطلات المتميزة على نهر النيل.

وأشار المحافظ إلى أن خطة التطوير تشمل إحلال وتجديد أقفاص الحيوانات وإنشاء أقفاص جديدة، والتنسيق لاستعارة أنواع جديدة من الحيوانات لتعزيز الدور الترفيهي والتثقيفي للحديقة، فضلًا عن تطوير المسارات الداخلية وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات، وزيادة المساحات الخضراء، وتنفيذ أنظمة ري حديثة، وإنشاء مناطق للجلوس العائلي وزراعة أشجار الزينة، وإحلال وتجديد مبنى دورات المياه، وتخصيص منطقة لألعاب الأطفال، وتطوير مبنى المتحف.

وفي إطار حرص المحافظة على تحقيق رؤية متكاملة لأعمال التطوير، وجه المحافظ بمراجعة التصور الخاص بالواجهة المطلة على الشارع الرئيسي أمام مستشفى أبوتيج، بما في ذلك إعادة النظر في تنفيذ المحال المقترحة على الواجهة، وإعادة تصميم السور المحيط بالحديقة بصورة تتناسب مع الرؤية البصرية للمواطنين وتتماشى مع الطابع العام للموقع، بما يعزز القيمة الجمالية للحديقة ويحافظ على انفتاح الرؤية عليها وعلى المناطق المحيطة بها.

وأكد محافظ أسيوط أن تطوير حديقة ناصر يستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وتعظيم الاستفادة من موقعها وإمكاناتها، لتصبح حديقة حيوان ومتنفسًا ترفيهيًا وسياحيًا متكاملًا يستقطب الزائرين من مختلف مراكز أسيوط ومحافظات الصعيد، ويوفر تجربة ترفيهية وثقافية مناسبة لمختلف الفئات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية ومعايير الأمان، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ والتنسيق بين الجهات المختصة لتذليل أي معوقات وضمان تنفيذ الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد وبالمستوى المطلوب.