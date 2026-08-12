محافظ أسيوط: استمرار معارض الحرف التراثية بمراكز الشباب لدعم أصحاب المشروعات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج، من خلال توفير منافذ لعرض وتسويق منتجاتهم وفتح قنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين، بما يساعد على تطوير مشروعاتهم وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بهدف توفير فرص تسويقية مباشرة لأصحاب المشروعات اليدوية والحرفية، وإتاحة مساحات مناسبة للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى تنظيم عدد من المعارض بمركز شباب حي السلام بمنفلوط بمشاركة 35 مستفيدًا، ومركز شباب أبوتيج بمشاركة 40 مستفيدًا، حيث عرض المشاركون مجموعة متنوعة من المشغولات والمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية، بما يسهم في دعم أصحاب هذه الحرف والحفاظ على المهارات والموروثات المرتبطة بها.

وأضاف المحافظ أن إقامة المعارض داخل مراكز الشباب تتيح للمشاركين فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعريف بمنتجاتهم والترويج لها، بما يساعد على زيادة فرص البيع وتحقيق عائد مادي يمكنهم من تطوير مشروعاتهم وتوسيع نطاق إنتاجهم، فضلًا عن تشجيع الشباب على اكتساب مهارات عملية وتبني ثقافة العمل الحر والإنتاج.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المعارض والفعاليات الداعمة لأصحاب المشروعات بمختلف مراكز الشباب، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يفتح منافذ تسويقية جديدة أمام المنتجين، ويدعم المشروعات الصغيرة والحرف التراثية، ويسهم في توفير فرص اقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.