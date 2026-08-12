مجلس الوزراء: استمرار تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحال بيع اللحوم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله استمرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري وأجهزة التموين والجهات المحلية والرقابية المعنية، على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ وتداول اللحوم ومنافذ بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومصدرها، والوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية.

جاء ذلك على خلفية تداول واقعة استخدام ختم مزور للحوم بأحد محال الجزارة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث أوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أفادت بأنه فور رصد الواقعة، تم تنفيذ حملة رقابية بقيادة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع الأجهزة والجهات المعنية، للتحقق من الواقعة وضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على أسواق ومحال تداول اللحوم وحماية صحة المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط الجزار محل الواقعة، والتحفظ على اللحوم والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، كما قامت الجهات المحلية المختصة بغلق وتشميع محل الجزارة بمعرفة مجلس مدينة الوراق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة.

وشددت الوزارة على أن أختام المجازر ليست مجرد علامة توضع على اللحوم، وإنما تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الرقابة البيطرية، وترتبط بخضوع الذبائح للإجراءات والكشف البيطري داخل المجازر، ومن ثم فإن العبث بها أو تقليدها يمثل مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق باللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني، بما يسهم في سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.