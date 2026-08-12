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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط مخزن غير مرخص بداخله 284أسطوانة تقطيع رخام وسيراميك مقلدة

ضبط مخزن غير مرخص وبداخله 284 أسطوانة تقطيع رخام وسيراميك مقلدة لعلامة تجارية مسجلة بأسيوط
ضبط مخزن غير مرخص وبداخله 284 أسطوانة تقطيع رخام وسيراميك مقلدة لعلامة تجارية مسجلة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتصدي للسلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحافظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية المسجلة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين، نفذت حملة تموينية مفاجئة بنطاق حي غرب أسيوط، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين غرب، على خلفية شكوى بشأن أحد المخازن الذي يشتبه في تداوله أسطوانات تقطيع رخام وسيراميك تحمل علامة تجارية مقلدة، وما ورد من شكاوى بشأن أضرار مرتبطة باستخدام تلك المنتجات.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط المخزن، وبالفحص تبين عدم حصوله على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما تم ضبط 284 أسطوانة تقطيع رخام وسيراميك تحمل تقليدًا للعلامة التجارية المسجلة «STAR»، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وأشار المحافظ إلى تحرير محضر بالواقعة واحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل مع مخالفات الغش والتقليد وفقًا للقانون، خاصة ما يتعلق بتداول منتجات غير مطابقة أو الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يسهم في حماية المواطنين وأصحاب الأنشطة والعلامات التجارية على حد سواء.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية، ومراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية، بالتنسيق بين مديرية التموين والأجهزة الرقابية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تداول سلع ومنتجات مطابقة للاشتراطات والقوانين.

أسيوط الحملات التموينية والرقابية الأسواق المنشآت التجارية حملة تموينية سيراميك

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