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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: بدء أعمال رصف منطقة عزبة السجن بحي شرق لرفع كفاءة الطرق

بدء أعمال رصف منطقة عزبة السجن بحي شرق أسيوط
بدء أعمال رصف منطقة عزبة السجن بحي شرق أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف الأحياء والمراكز، بما يسهم في تحسين مستوى البنية الأساسية وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال الرصف بدأت بمنطقة عزبة السجن التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين حركة الانتقال وتسهيل وصول الأهالي إلى منازلهم ومصالحهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، بقيادة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، تتابع أعمال الرصف ميدانيًا، بمشاركة كرم عبد الحفيظ، نائب رئيس الحي، والمهندس محمد جمال، مدير قسم الرصف، للوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتنسيق بين الجهات المنفذة والمعنية، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية قد تظهر خلال مراحل التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن الانتهاء من الأعمال بالكفاءة المطلوبة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة جهود المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والشوارع بالمناطق السكنية، بالتوازي مع تطوير المرافق والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحسين حركة المرور وتيسير الانتقال والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة.

محافظ أسيوط أسيوط الطرق والشوارع الأحياء والمراكز أعمال الرصف حي شرق مدينة أسيوط

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