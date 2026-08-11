محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمدينة منفلوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة النظافة وسرعة التعامل معها، مشددًا على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والقرى، خاصة بالشوارع والميادين ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي، رئيس المركز، كثفت أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمدينة منفلوط، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة بالشوارع والميادين العامة، ومحيط المصالح الحكومية والمدارس، ومداخل القرى، إلى جانب رفع التراكمات من عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة ونقلها إلى المقالب المخصصة وفقًا للتعليمات المنظمة.

وقال اللواء محمد علوان إن حملات النظافة تضمنت كذلك تنفيذ أعمال كنس للشوارع باستخدام سيارة الكنس الآلي، وشفط الأتربة والغبار من مختلف نقاط التجمع، بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين حالة الشوارع، مع استمرار التعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات يتم رصدها.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع استمرار أعمال رفع المخلفات أولًا بأول وعدم السماح بتراكمها، والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية للحفاظ على مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.