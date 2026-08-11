القبض على قائد دراجة نارية تشاجر مع عامل بمزلقان بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشادة كلامية بين قائد دراجة نارية وعامل مزلقان بالسكة الحديد بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول : ( عامل مزلقان)، وطرف ثان : (قائد دراجة نارية) مقيمان بمحافظة البحيرة، لمنع الطرف الأول الثانى من عبور المزلقان محل عمله بالدراجة النارية خاصته أثناء غلقه لمرور أحد القطارات مما يعرض حياته والمواطنين للخطر وإعتراض الثانى على ذلك الإجراء.

أمكن ضبط الطرف الثانى (له معلومات جنائية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.